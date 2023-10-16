藍白合首場幕僚會議14日登場，國民黨、民眾黨在產生在野最強候選人方式上無共識，藍營拋開放式設投開票所的「開放式民主初選」，白營則盼採對比式民調。因此近日就有一份最新的民調指出，有47.6％的民眾「贊成」國民黨的提議，有23.8％的民眾「不贊成」國民黨的提議，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》16日起進行網路民調，針對國民黨提議藍白合使用「開放式民主初選」決定藍白合正副元首，台灣民眾對這件事情的看法，截至16日晚間23時，已有2.5萬人參與投票。對於「國民黨提議藍白合使用『開放式民主初選』決定藍白合正副元首，你是否贊成？」，有25.7％的民眾「非常贊成」、有21.9％的民眾「還算贊成」、有11.0％的民眾「不太贊成」、有12.8％的民眾「非常不贊成」、有28.6％的民眾「不知道/沒意見」。

該份民調也調查了「你是否了解什麼是『開放式民主初選』？」結果顯示，有10.7％的民眾「非常了解」、有24.0％的民眾「還算了解」、有24.0％的民眾「不太了解」、有16.8％的民眾「完全不了解」、有24.5％的民眾「不知道/沒意見」。