美國陸軍、波音公司(Boeing)、與挪威國防公司 Nammo正在合作研發「衝壓動力砲彈」(ramjet artillery)，這種帶有噴射推進力的砲彈，在最近的射擊測試中創下了新的射程記錄，上看150公里。

法國名將拿破崙有一句名言：「我只在火砲的射程內決戰」，顯示了火砲對戰場的重要地位。雖然時至今日，已比火砲更具射程與威力的武器，但是俄烏戰爭卻又顯示，在某些戰場條件，傳統火砲仍然是非常重要的。

美軍已意識到現有的火砲射程已嚴重落後，M777與M109僅有30公里的射程，為了克服這個問題，波音公司和挪威的 Nammo集團， 合作開發XM1155衝壓式遠程砲彈，仍然保持155公釐口徑，因此火砲本身無需修改。

衝壓推力砲彈的外觀。(圖/Nammo)

XM1155衝壓式遠程砲彈，前端一個有一個突出的氣動釘，四周是進氣口。在內部，有少許的固體火箭燃料，由於沒有氧化劑，因此佔用的空間很小。當砲彈發射時，它會迅速加速到超音速，此時沖壓發動機啟動。砲彈前面的空氣被吸入、壓縮、與燃料混合併燃燒，形成噴射產生推力。

由於砲彈本身帶推力，使它飛行距離更遠。去年在挪威阿多亞試驗場(Andøya Test Center)，使用傳統的39倍徑牽引火砲進行試射，創下了155公釐衝壓式彈有史以來最長的間接射擊測試。

How ramjets may change the role of artillery on the battlefield

不過，阿多亞試驗場的試射紀錄與尤馬陸軍試驗場的試射紀錄沒有被公開，只能從兩家公司的說法去推測。波音過去曾表示，155公釐衝壓推力砲彈的射程在70公里以上； Nammo的說法更樂觀，號稱最終可能能夠飛到150 公里，具體取決於大砲的倍徑。