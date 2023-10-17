丹麥國防部今天表示，丹麥已決定調派一艘海軍巡防艦前往地中海東部，加入北大西洋公約組織（NATO）部署當地的海軍部隊，以防以色列和哈瑪斯衝突加劇可能出現疏散需求。

路透社報導，丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）透過聲明表示：「目前中東安全情勢難以預測。因此政府已決定將巡防艦尼爾斯尤爾號（Niels Juel）調往地中海東部。」

這艘丹麥巡防艦平常是部署在北大西洋，屬於北約第一常備海軍艦隊（Standing Maritime Group One）的一員。

以色列7日遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）突襲後，雙方交戰至今。波爾森說：「如果中東情勢發展下去，而且有必要採取進一步撤離行動，我們將能就近更快做出反應。」

丹麥國防部指出，尼爾斯尤爾號會隨北約海軍部隊部署，但不會航入賽普勒斯以東海域。賽普勒斯與以色列的領海相鄰。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1121016