哈瑪斯突襲以色列，以色列也全力反擊。總理納坦雅胡不但成功迅速組建聯合政府，還親自視察軍隊，看似這場仗應能提高納坦雅胡的聲望，但最新民調顯示，有高達56％人民認為戰爭結束後納坦雅胡必須下台。前立委郭正亮16日在《新聞大白話》節目指出，美國對支持以色列三心二意，有點卡住。同份民調則顯示，認為以色列的國防崩壞導致哈瑪斯進攻得逞，以色列政府要負責任的有94％，所以納坦雅胡一定會幹到底。

「那個暫時停火是指對安全通道！」郭正亮提到，安全通道一方面讓人可以安全離開，一方面讓人可以把食物運進去，「可是我看到的新聞是，只有5個小時，他不是無限期！」感覺就是他知道，國際輿論愈來愈對他不利，他要趕快速戰速決，所以他就有一點被卡到了！

郭正亮指出，因為拜登昨天在CBS《60分鐘》接受訪問，從這裡就看到美國的三心兩意，因為《紐約時報》標題就直接講說「美國反對以色列佔領加薩」，可是事實上拜登不是這樣講的，拜登是說：我們不贊成以色列「全面」佔領加薩！《紐約時報》把「full scale」這個字眼刪掉了！

「這完全不同意思啊！」郭正亮強調，然後拜登後面又再講，以色列對於消滅哈瑪斯，必須要做一些動作，這是合理的。再舉另外一個例子，大陸外長王毅跟美國務卿布林肯通了電話，中國大陸就公布了一個完整的新聞稿，就講了一段說，美方也同意兩國方案，然後要讓聯合國能夠介入協助，結果美國國務院英文的聲明，把這兩段都刪掉！只有寫：以色列有權利對哈瑪斯做一定的行動。

郭正亮直言，「所以美國政府我現在覺得是...坦白講就是卡住了！」他們只能夠支持以色列，內部當然就是，以色列影響美國的管道非常之多。

郭正亮提到，剛剛接到朋友傳一個以色列內部民調，認為納坦雅胡要接受戰爭，而且要下台，56％！認為以色列的國防崩壞，導致哈瑪斯進攻得逞，以色列政府要負責任的，有94％！所以目前的民調對納坦雅胡是有點不利，「所以我認為納坦雅胡一定會幹到底！他一定會出兵！」