維也納少年合唱團創立於1498年，是世界上最著名的合唱團，目前約有一百位9歲到14歲的小男童，該團以四位奧地利音樂家命名，包括海頓、莫札特、舒伯特和布魯克納，分成四個團輪流在全球各地巡演，今年是布魯克納團來台，記者會上他們獻唱一曲〈月亮代表我的心〉。（鄧博仁攝）

玉山銀行第十度贊助維也納少年合唱團的台灣演出，疫後團隊再次來台，特別準備伴手禮送團員。左為玉山銀行董事長黃男州，右為義大利籍的指揮家馬諾洛．卡寧。（鄧博仁攝）

維也納少年合唱團創立於1498年，是世界上最著名的合唱團。（鄧博仁攝）

身穿水手服、來自多瑙河畔，傳唱525年的歌唱小天使，被譽為世界最美歌聲的維也納少年合唱團，過去連年來台演出，僅因疫情曾中斷，今年應玉山銀行邀請再度來台演出，10月17日起至24日在全台巡演，演出地點包括桃園、台北、台南、高雄、台中等地，演出前夕，少年們也先獻唱一曲〈月亮代表我的心〉，展現對台灣觀眾的誠意。

維也納少年合唱團創立於1498年，是世界上最著名的合唱團，目前約有一百位9歲到14歲的小男童，該團以四位奧地利音樂家命名，包括海頓、莫札特、舒伯特和布魯克納，分成四個團輪流在全球各地巡演。

今年是布魯克納團來台，指揮為義大利籍的馬諾洛．卡寧（Manolo Cagnin）。卡寧從2008年起擔任維也納少年合唱團的指揮，過去曾率團來台演出過三次，第四次來台，他表示：「音樂是一份禮物，身為音樂家，我們有義務和觀眾分享這份禮物。」

維也納少年合唱團此行特別選了一首莫札特最著名，編號525的弦樂小夜曲，改編成合唱曲，作為此次音樂會開場的曲目，除慶祝創團525周年，並彰顯該團過去與莫札特的特殊關係。

另外曲目還包括魏爾納的《野玫瑰》，史特勞斯的華爾茲以及波卡舞曲，網路爆紅的紐西蘭民謠《水手之歌》（Wellerman）以及台灣歌曲〈月亮代表我的心〉、〈高山青〉等。

特別值得一提的是，這群合唱小天使歷年來曾多次受邀參加「維也納新年音樂會」，與維也納愛樂同台演出。維也納少年合唱團在新年音樂會中的表現十分亮眼，透過衛星轉播，讓全球樂迷留下極為深刻的印象。