大陸科技巨頭華為又出招！繼9月25日在秋季全場景新品發布會上宣布天王劉德華出任Mate 60 RS非凡大師品牌大使，今（16日）又在官方微博公布1張海報，宣布《鋒行任務》微電影將在明天（17日）上映的消息。海報上手持華為最新摺疊手機Mate X5的謝霆鋒，再次引發大陸網友熱議，也讓「華為謝霆鋒」話題衝上微博熱搜榜第1。

在華為公布的海報上，除了「鋒行任務」4個大字，下方還有3行小字似乎是在描述任務的內容，「餐廳危機四伏，玄武鋼化昆侖玻璃，能否抵擋住突然來襲的衝擊？地下突圍，有靈犀通信，能否贏得一線生機？高調登場，吸睛的幻影紫，怎麼才能低調離場？危急關頭，風馳閃拍與隔空操作，組台技出手！」看來應該是藉由微電影突顯Mate X5的諸多賣點，像是玄武鋼化昆侖玻璃、隔空操作與靈犀通信等等。

華為手機16日在官方微博公布海報，宣布Mate X5將聯合謝霆鋒推出動作微電影。（圖/取自華為手機官方微博）

謝霆鋒也在自己的微博發文，「一場新戲，見證實力。突破界限，方見極限。10月17日高燃動作大戲《鋒行任務》震撼上映！新鋒向，我們新戲見！」

對於華為這次攜手謝霆鋒，雙方的粉絲都相當興奮，直稱是「夢幻聯動」！還有大陸網友表示，有了謝霆鋒和劉德華的雙重保險，華為手機這次想不遙遙領先都難。眾多網友也猜測，17日華為應該會有重大消息公布，有可能宣布謝霆鋒正是代言Mate X5系列。

華為Mate X5折疊手機於9月14日在沒有發表會下先開賣，售價1萬2999元人民幣（約新台幣5.8萬元）起跳，一直處於供不應求的狀態。