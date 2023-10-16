金鐘視帝姚淳耀再度角逐男主角獎。（羅永銘攝）

姚淳耀自嘲私下是很無聊無趣的人，鏡頭前卻帥氣十足。（羅永銘攝）

金鐘視帝姚淳耀一遇鏡頭就展現出異於平常的自信。（羅永銘攝）

金鐘視帝姚淳耀一遇鏡頭就展現出異於平常的自信。（羅永銘攝）

金鐘視帝姚淳耀今年再以《模仿犯》角逐男主角獎。（Netflix提供；資料照）

「金鐘視帝」姚淳耀今年以懸疑影集《模仿犯》再度入圍，與同劇的吳慷仁、《牛車來去》蔡昌憲、《台灣犯罪故事》的李銘忠、薛仕凌一起角逐男主角獎，他日前接受專訪時表示，每位對手都很厲害、且各有厲害的地方，「不過昌憲的路數很不一樣，自然真誠的內心情感，表演風格很不同！我們其他人則比較黑暗一點，而且他近期五子登科，買房又買車、老婆又懷孕，運勢很旺，應該不缺金鐘獎座，希望可以讓給我！」

姚淳耀透露日前半夜1點收到蔡昌憲的簡訊說恭喜，還誇他表演很厲害，猜想對方應該是剛做完主持金鐘獎紅毯的功課、看完劇很有感。其實姚淳耀今年也經歷結婚、買房人生大事，同樣喜事連連，他開玩笑說：「所以我們兩個機會應該滿大！」還說自己最近運氣也滿好、「很常找到停車位」。

他並搞笑自爆：「我生日10月29日，我老婆說要送我一個『飛機杯』當禮物，我也覺得很好、很不錯，她上網搜尋做功課，發現昌憲有投資情趣用品，我叫老婆要跟他捧場，然後再請他把金鐘獎盃讓給我！哈哈！」至於老婆為何想送他飛機杯，他笑答：「可能覺得平常工作很忙，很久沒有『那個』吧！」

姚淳耀分析其他入圍者，覺得以《台灣犯罪故事》單元《生死困局》入圍的李銘忠「一出來，就像是紀錄片，很像是角色要有的樣子。好有那種黑道雲淡風輕的感覺，要做到很真實自然很困難」，「仕凌是不管什麼角色都可以找到亮點，讓大家記住他，真的很厲害」、「慷仁哥更是不管演什麼都入圍什麼，這真的好難，他的角色難度都非常高！我演《模仿犯》時很緊張，因為沒跟慷仁哥對過戲，對手戲最多的又是他，他一直給我壓力與助力，讓我想跟這麼厲害的演員站在同一陣線！」

他回憶這次入圍與2020年以《鏡子森林》入圍並獲得戲劇節目男主角獎的感覺滿不一樣，「第一次入圍時很意外，當時想說沒機會，入圍揭曉時我還在健身運動，沒想到後來還得獎，這次是在自己主持入圍記者會當下公布，如果沒入圍還要做好表情管理，事前太太也提醒我要平常心！」

對於這回以《模仿犯》入圍，另一部演技備受好評的犯罪懸疑影集《我願意》反而落空，「《我願意》沒入圍一定有沒有入圍的原因，可能真的有不是那麼突出的地方，拍的時候也覺得本生老師是很困難的角色，我盡力去做，如果被肯定表示真的做得不錯，沒有的話就是還有進步空間」。

覺得「陳和平」與「教主」兩角色難度孰高？「《我願意》真的是很困難的角色，每一場戲都很有難度，做角色功課的前期就花1個半月學很多東西，包括非洲鼓、現代舞、書法、畫畫、表演課，自己還要反覆背很長篇幅的獨白。這兩個角色都有類似的反社會人格，在《我願意》時就跟著吳洛纓老師作了很多功課、嘗試很多種表演方法，《模仿犯》時因為已有前面長時間的累積沈澱，了解這些人格的面向、學了很多經驗、知道如何處理台詞、如何跟角色相處，所以更快能進入角色、更清楚知道自己大概可以做什麼，如果沒有前面《我願意》的積累，我搞不好會更緊張，因為『陳和平』的難度也很高」。

這是姚淳耀演藝生涯第3度入圍金鐘獎，前兩次分別是2016年以《在台灣的故事》獲得行腳節目主持人獎、2020年以《鏡子森林》獲得戲劇節目男主角獎，入圍等於得獎，中獎率維持在「100％」！比起上次得獎在意料之外，姚淳耀坦言，今年很希望可以再拿一次，但也真的覺得很困難。是否會帶幸運物助攻？「沒有，但應該會帶上次得獎的獎座去三峽行修宮拜關公」，他解釋，上次入圍男主角時，巫建和建議他帶之前得主持人獎的獎座去廟裡繞一繞香爐，他真的照做，結果就得獎了，今年打算比照辦理，要把上一座金鐘視帝獎座拿去繞繞。

（造型：Charlie Tsai；化妝：Wini Chen；髮型：亨利；服裝：Essentials by Artifacts）