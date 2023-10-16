大陸女星迪麗熱巴擁有精緻五官以及傲人身材，剛出道就獲得「新疆四美」之一，出席各大活動場合都容易成為粉絲們的目光焦點。今(16)日，她出席品牌活動，與有著「最美皇后」別稱的女星秦嵐、憑藉《少年的你》、《護心》等作品走紅的女星周也合體，而幾位女神的同框美照，也讓粉絲們嗨翻。

迪麗熱巴近期因拍攝新綜藝《花兒與少年5》而在冰島旅遊，還有不少素顏的「網友目擊照」流出，讓粉絲們大讚她的零瑕疵的絕美顏值；今日，她身穿亮色低胸禮服，盛裝打扮的出席品牌活動，在現場與秦嵐、周也等女星同框亮相，幾人一同爭妍比美的養眼畫面，讓粉絲們看的嗨翻。

從相關畫面中可見，現年44歲的秦嵐、31歲的迪麗熱巴、25歲的周也分別代表40、30、20世代的女星，不過年紀最大的秦嵐在迪麗熱巴身旁一點也沒有被比下去，自信地展現女神氣場，舉手投足間富具優雅的魅力，而兩人一見面就自然而然的將手牽在一起，秀出在綜藝上培養的好感情。此外，前輩們也未冷落在場年紀最小的周也，不僅在她入場時開心的揮手致意，過程中也不時相視一笑，讓現場的人們紛紛拜倒在女神的石榴裙下。

此外，幾位女星事後也分別在社群中曬出相關畫面，吸引粉絲爭相前往朝聖，而網友們也難掩驚訝，紛紛讚嘆幾位女神各有各的美，留言表示：「20的清冷、30的明豔、40的優雅」、「她們靠在一起的畫面真的對我眼睛很好」、「現場粉絲的尖叫聲真的完美表達出我的心情，她們真的太美了」、「今天是什麼好日子阿，竟然可以見到她們同框」、「被她們的美貌震驚得說不出話來，讓人不由自主地想到『女王』這個詞。」