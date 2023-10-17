瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮表示，經濟似乎已非常接近平衡狀態，勞動力市場降溫至足以減輕通膨上行壓力的水準，但又不至於引發經濟衰退之憂，在經濟有可能「軟著陸」之下，在債券投資看好優質債券，尤其是高評級和投資級債券，預計優質債券未來6到12個月的總回報可望達到10％～15％，而且以當前的收益率水準來看，未來12個月回報率成為負值的可能性很低。瑞銀財管尤其青睞的存續期在5到10年優質債券，儘管優質債券的收益率低於短債，但優質債券的回報持久性和資本增值空間更具吸引力。

在股票配置，胡俊禮表示，有些亞洲個別市場有望脫穎而出，如印度、印尼和陸股的表現就可能會超過其他市場。至於看好印尼市場原因主要是來自於印尼穩健的經濟成長和有利的淨息差環境。8月份印尼製造業採購經理人指數（PMI）創下連續第24個月擴張且該國較高的政策利率也為其金融業提供了有利的淨息差環境，印尼盾可望受到外部盈餘支撐，外商直接投資將保持穩定。

至於大陸近期市場表現受政策及宏觀驅動，8 月份的重要發展包括資本市場和房地產政策放寬，包括：印花稅下調、認房不認貸以及存量房貸利率下調等。在大陸市場盈利增長動能持續復甦下，胡俊禮認為當前估值具吸引力並看好戰術性機會，也密切關注房地產銷售、信貸增長以及其他宏觀數據的改善跡象。另外，瑞銀還關注城投債的解決方案，大陸政府在7月政治局會議上提及要防範化解地方政府債務問題。

瑞銀認為，現今各資產類別都處於有良好回報前景的難得時刻，但投資者需要檢視投資組合，不宜持有太多的現金，要確保在各資產類別間有效地平衡配置管理潛在風險並獲得持久的回報。