大陸66歲資深男星趙本山是著名喜劇小品、東北二人轉藝術家，同時也是本山傳媒的創始人，過去曾統計手握近30億人民幣的巨額財產，他於90年代開始在央視春節晚會上表演，連霸十幾年最受歡迎作品獎，頗受觀眾喜愛及支持，2021年傳出他經營的公司嚴重違法，近日再傳出他幫徒弟補繳近上億的稅款，引發網路熱議。

今（16）日網上流傳出一段文字，疑似是趙本山的第44位弟子文松接受採訪，透露趙本山很擔心徒弟交到壞朋友，萬一踩紅線就是萬劫不復，且公司有團隊負責查毒，會常年驗尿，且不定時問藝人在哪裡，會立刻坐飛機、高鐵去突擊檢查，還有一個公司重點督促的是稅務，2018年起地方稅務調整，整個影視行業都在自查申報，趙本山的徒弟們欠下近億元的稅款，趙本山幫忙繳清了，被採訪的人表示徒弟們錢到手就沒有覺悟，要吐出來很難，大多早就花了，傾家蕩產也不一定能拿出來。

但這項傳言只有文字，沒有說明文字來源，且內容過於超乎常理，可能為捏造訊息，不過仍有不少網友認為：「我一直覺得像毒和稅這些都是經紀公司應該管理的，不能靠藝人自覺，出了問題也應該共同承擔後果」、「趙本山真的把徒弟們當自家孩子了，操不完的心……希望各位也別給師父找麻煩，自覺點。別做不該做的事」、「別的不講，趙本山對徒弟和對老鄉確實是挺好的。吃百家飯長大的孩子，確實是重感情」、「這是拿徒弟當孩子養吧……不愧是大叔」、「趙本山講師徒規律是從頭到尾，不像有的徒弟，要名氣的時候提師徒，要利潤的時候提合同」，截稿前趙本山及其公司尚未針對網上傳言做出回應。

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