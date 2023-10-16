高雄市警察局於重陽節前夕與鼓山分局及社會局針對銀髮族舉辦2場防詐益智遊戲活動。（圖／警方提供）

高雄市警察局於重陽節前夕與鼓山分局及社會局針對銀髮族舉辦2場防詐益智遊戲活動，使用「詐騙防衛隊」桌遊，透過寓教於樂方式傳授防詐方法，讓長者們藉由遊戲培養銀髮族成為社區中防詐種子，多管齊下宣導，有效防止民眾受騙。

高雄市警察局於重陽節前夕與鼓山分局及社會局針對銀髮族舉辦2場防詐益智遊戲活動。（圖／警方提供）

警方表示，市警局、鼓山分局與社會局跨局處合作舉辦社區銀髮族防詐桌遊活動，利用「詐騙防衛隊」桌遊與銀髮族一同動腦，透過遊戲任務卡瞭解防制詐騙的勸阻技巧，將銀髮族常遭遇的「假檢警」、「假親友」、「假交友」及「假投資」等4類詐騙手法融入遊戲中。過程中一位扮演「朋友」的長者機警使用骰子骰出成功阻詐點數，連續阻止「老王」被騙的情況發生，讓同桌夥伴樂不可支笑開懷。

鼓山分局長陳奕良表示，由於現今不少長輩獨立生活，接到電話的當下身邊可能無人能夠即時協助，而順著歹徒的指示上當。由此可見，身邊親友的關懷，是銀髮族防範詐騙的重要關鍵，呼籲銀髮族牢記身旁親友遭詐騙時可能出現的行為，全民一同防範詐騙，維護財產安全。