新北市板橋區陽明街23巷一處鐵皮倉庫，今天（16日）晚間11時許竄出大量火煙，民眾報案指稱，有一名行動不便的婦人住在裡面，火警發生時疑似受困在裡面。新北市消防局立即派遣大量人車趕抵現場，並加強人命搜救。