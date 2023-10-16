新北板橋鐵皮倉庫竄惡火 1名行動不便婦人疑受困 23:512023/10/16 中時新聞網 尹維源 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北板橋鐵皮倉庫竄惡火，1名行動不便婦人疑受困。翻攝畫面 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區陽明街23巷一處鐵皮倉庫，今天（16日）晚間11時許竄出大量火煙，民眾報案指稱，有一名行動不便的婦人住在裡面，火警發生時疑似受困在裡面。新北市消防局立即派遣大量人車趕抵現場，並加強人命搜救。 乾女兒被趕走阿北森七七 怒揮西瓜刀砍殺大媳婦 收到性感照讓人妻驚呆了 醫美麻醫夫偷腥女護理師 北宜山道猴子過彎摔車 慘了「刮中」1輛保時捷 #鐵皮倉庫 #行動不便 #婦人 #板橋 #受困 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技男投資虛幣被騙360萬 板橋警設局假面交逮2車手 15:582023/10/15 社會 高雄眷村傳屍臭！警急破門驚見獨居婦人陳屍屋內 10:502023/10/14 社會 新北濕地藝術季周末登場 板橋新月橋下開幕邀民耍文青 16:052023/10/11 寶島 華江橋驚傳事故！他未注意車前狀況釀3車追撞 一度受困 17:102023/10/13 社會 六旬婦人逛生活館賣場順手牽羊 偷走雙眼皮貼下場慘了 16:032023/10/13 社會 車開一半沒油起歹念 新北男用「黏鼠板」竊香油錢 下場慘了 17:282023/10/10 社會 板橋垃圾車撞倒機車 騎士遭輾過傷重不治 16:112023/10/13 社會 板橋男子高處墜樓 無生命跡象送醫 14:452023/10/15 社會 鳳山家樂福旁水族館大火 1員工受困3樓獲救 17:432023/10/09 社會 台北境外閒置土地價值上億卻荒廢 財政局承諾配合都更 14:252023/10/14 生活 老婦坐擁13房！三兄弟分產後棄養年邁老母 小女兒看不下去提告 19:502023/10/13 社會 婦人稱「好心」餵食糯米腸害死老狗 新北動保處介入調查 10:502023/10/10 社會 以巴衝突外籍人士受困 各國撤僑行動一次看 19:402023/10/11 國際 滿地刺鼻漂白水！台2線化學槽車翻覆 駕駛受困救出「送醫不治」 14:392023/10/12 社會 可愛爆擊！布丁蛋糕X艾絲樂粉紅兔 4款軟萌周邊開賣 14:062023/10/15 生活 愛犬散步掉進河堤排水道 男子救援不成反受困 17:502023/10/15 社會 「小聲一點點難找」賭場藏身鐵皮倉庫 45人爽推筒子被活逮 15:482023/10/10 社會 走路「超」人要小心！他鬼切過馬路撞倒婦人骨折慘賠29萬 10:352023/10/15 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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