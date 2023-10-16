新北市板橋區陽明街23巷一處鐵皮倉庫，今天（16日）晚間11時許竄出大量火煙，民眾報案指稱，有一名行動不便的婦人住在裡面，火警發生時疑似受困在裡面。新北市消防局立即派遣大量人車趕抵現場，並加強人命搜救。

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