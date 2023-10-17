台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

一般來說運彩的中獎人通常很快就會兌獎，即使中大獎須到銀行兌獎，也都很快，但8/22有一筆112.5萬元的中獎獎金迄今尚未有中獎人前來領取，眼看兌獎期限3個月(至11/22)即將到期，特別在此急尋這位百萬得主，希望他能在期限內領回中獎獎金。

依據運動彩券發行條例第15條第一項規定「運動彩券之中獎人，除透過電話、網際網路或其他電訊設備購買者，由發行機構主動支付獎金外，應於開獎之日起三個月內，憑中獎之運動彩券與本人之身分證或其他身分證明文件向發行機構、受委託機構或經銷商具領，逾期不得請領；其未領之獎金，全數歸入運動彩券盈餘。」，也就是說購買實體彩券的中獎人必須於開獎之日起三個月內持彩券正本具領獎金，一旦超過三個月沒有兌領，就會全數歸入政府的運動彩券盈餘。

8/20(日)晚上有位購券者在新北板橋的投注站用100元買串2關的足球正確比數，「賠率25倍的切爾西Vs. 西漢姆聯 正確比數1:3」及「賠率450倍的塞維亞Vs. 阿拉維斯 正確比數 3:4」，8/22比賽結果全數命中，賠率25倍及450倍相乘的結果讓他投注100元中獎高達1,125,000元。

這位百萬中獎人的彩券最後兌獎截止日為開獎後的3個月即11/22(三)，截至目前尚未有中獎人前來領取，特別在此急尋這位百萬得主，希望他能在期限內領回中獎獎金。