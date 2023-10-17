全球景氣臨逆風，但晶圓廠擴建步伐不停歇，尤其中國致力於半導體晶片國產化，廠房建置風火，國內設備廠大啖建廠商機，今年獲利全面笑開懷。(圖/先探投資週刊提供)

全球各國近年積極搶建半導體晶圓廠，設備廠成了最大贏家！不受外在環境不景氣影響，從無塵室、機電統包工程、高科技廠化學廠務系統…等設備商，今年獲利都盆滿缽滿，賺逾一個股本的公司不在少數，利基的設備產業獲利完勝許多今年營運處於衰退甚至虧損的科技次產業，重點是，國內設備股的本益比普遍偏低，在台股面臨高本益比的調整之際，獲利穩健的設備股，不失為資金可長期青睞的重點族群。

拜半導體需求長期成長之賜，加上全球地緣政治因素激化，全球晶圓廠擴廠潮在景氣面臨逆風之際，仍亦步亦趨推動。工研院產科國際所就預估，從二○二二～二五年全球估計動工興建四一座晶圓廠，其中，以美國新增九座晶圓廠總數為最多，包括八個十二吋廠，一個八吋廠；台灣估增加六個廠，四個十二吋廠、一個八吋廠、以及一個六吋廠；日本則預估增加七個廠，包含六個十二吋廠與一個八吋廠；中國大陸估增加七個十二吋廠與一個六吋廠。

晶圓廠建置商機不中斷

一座晶圓廠的興建，動輒是上百億美元的投資，其中，投資金額中雖超過八成預算用於製程設備的採購，其餘二成才是用於建廠、廠務設施、資訊系統、自動化材料搬運系統等建置費用，但為了確保一座晶圓廠龐大的投資得以快速回收，第一階段的廠房及廠務設施規劃及設計，就必須要能符合協助晶圓廠以最先進技術及早進入量產、並縮短進入量產的週期；第一階段建廠後，緊接著潔淨室和廠務系統要能提供穩定、符合規範的各類廠務設施，才能協助晶圓廠獲得最佳的晶片與生產良率。

聖暉*工程公司總經理賴銘崑就形容，一般民間工程的興建是微風細雨，但半導體晶圓廠的建廠，則是狂風暴雨，凸顯一座晶圓廠建置過程中，除了建廠期必須高效率外，各個專業環節的配合更是缺一不可。

外媒點名漢唐、崇越、亞翔、矽科宏晟等四家設備台廠為華為建置晶片廠，正凸顯中國大陸積極落實半導體國產化的路上，連最基本的建廠設備都必須仰賴台廠，而除了華為之外，中國在半導體成熟製程及第三代半導體的廠房建置遍地開花，其實亦都仰賴國內設備廠的專業，這也是國內設備廠今年業績得以大放異彩的憑藉。

設備廠獲利大補血

雖然一座晶圓廠的投資金額中，僅有二成用於建廠、廠務設施等相關工程，但對許多能取得訂單的工程小廠來說，就是翻天覆地的業績變化。在全球晶圓廠建廠仍如火如荼推進下，短期來看，下半年往往是工程完工入帳旺季，設備廠業績補血有望推升股價外，營運動能可望延續至明年的設備廠，中長期股價更可望獲得支撐。

九月營收甫公布，設備廠業績走高的態勢頗為一致，獲聯電新加坡廠務訂單的亞翔、供應台積電、先進封裝烘烤線設備的群翊、台積電海外建廠先遣部隊的帆宣到CoWoS先進封裝設備供應商萬潤、辛耘等，九月營收都先後創下歷史新高或今年新高，營運成長動能都不讓投資人失望。

惟上述多檔設備股股價，過去一段時間亦都已遭眼尖的投資人鎖定而有所上漲，投資人若要介入投資，宜綜合評估後再行介入，像亞翔、萬潤、辛耘經過飆漲後，本益比都已不低，業績跟上股價只是剛剛好而已；至於原本以ＰＣＢ乾製程設備為主的群翊，耕耘半導體設備有成，跨入半導體先進封裝自動滾輪塗布烘烤線，已取得半導體大廠訂單，另外針對ＡＢＦ製程推出的ＲＧＶ自動烘烤系統，也獲得先進封裝客戶青睞，訂單已陸續出貨，使得群翊今年獲利將延續去年的高水準，預估今年每股盈餘預估可達十二～十三元，目前本益比不到十二倍，是少數能在新業務貢獻出現開花結果的設備廠，後市潛能仍值得關注。（全文未完）

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