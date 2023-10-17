為提高原鄉離島民眾就醫之可近性，衛生福利部（以下簡稱衛福部）從109年起推動「原鄉離島衛生所遠距醫療照護服務」，透過在地衛生所與合作醫院間之遠距專科醫療會診，彌補原鄉離島地區醫療照護落差。運用數位科技、佈建完善原鄉離島醫療照護網絡，民眾只要就近到衛生所，無須長途跋涉到鄉外就醫，即能獲得與醫院相同品質的專科服務及診斷處置並大幅提升醫療照護效益。

有別於都市隨處可見診所與藥局，原鄉離島常限於地形或交通不便，導致醫療量能遠不及都會地區。原鄉離島衛生所遠距醫療照護服務的核心精神就是落實醫療照護在地化，透過5G通訊結合醫療影像設備等數位科技醫療工具，在當地衛生所醫師與護理師協助下，將病患之生理數據、高畫質的檢測影像，快速即時傳輸至遠端醫療院所，讓在地醫師與遠端專科醫師透過網路視訊共同會診，獲得專科醫師更精準的診斷處置，讓原鄉離島醫療服務再升級。有了遠距醫療，若鄉親發生身體不適或醫療需求，亦可透過鄰近衛生所與合作之專科醫師共同看診，獲得處置建議(或處方)，及時發現及早治療並掌握黃金治療時間。

以南投縣仁愛鄉為例，民眾一向仰賴當地衛生所基層醫療資源，如遇重大傷病則遠赴竹山、南投及埔里等地就醫。日前當地受到颱風超大豪雨襲擊下，道路受重創且部分固網線路中斷，對外聯絡不易。該段期間適逢鄉民身體不適，卻因山路封閉無法下山，所幸衛生所醫護人員透過遠距醫療與埔里基督教醫院專科醫師共同看診，讓醫療服務不受交通中斷影響，即是遠距醫療守護鄉民健康的最佳案例。

遠距醫療照護服務可大幅節省鄉外就醫之時間及交通費成本，也不另收會診費用，看診後即可依診斷、處方，直接利用在地資源領藥或接受處置。一旦發現可疑病兆，則可直接轉診至合作醫院安排治療。目前全台已47個原鄉離島衛生所與19個醫學中心或區域醫院合作，提供包括耳鼻喉科、皮膚科、眼科等專科共128診次之遠距醫療服務，即將上路的還有心臟內科、胃腸科、神經內科、胸腔科等其他專科。值得一提的是，不僅是治療，眼科遠距還提供預防勝於治療的加值服務，透過眼底拍攝以AI技術辨識視網膜病變， 可及早發現更好治療，延緩糖尿病所引發的失明。

衛福部鼓勵原鄉離島有需要的居民就近利用「衛生所遠距醫療服務」，透過5G網路，由衛生所與合作醫院的遠距醫療專科聯合看診，及早發現，掌握黃金治療時間，隨時守護為地方鄉親的健康把關；透過數位科技醫療應用，讓原鄉離島醫療照護服務再升級！