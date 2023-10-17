台積電創辦人張忠謀上周六（14日）出席台積電運動會，受訪時提到台灣半導體的優勢20、30年後將不再，到時候哪國會崛起則不得而知。此話引起PTT網友們熱烈討論，許多人點出水電不充裕、少子化是「戰犯」需要思考解決辦法，此外也有資深網友喊話，政府要聽張忠謀的話，過往幾次經驗都已經得到驗證。

張忠謀認為，台灣現有優勢，恐怕二、三十年以後就不會是這樣，相信台灣半導體製造環境也不會那麼有利，這跟國家政策發展有關。至於誰會取而代之？張忠謀沒有給出答案，「也許是印度、越南、印尼，但這誰知道呢？」

有趣的是，當張忠謀被問到目前全球都在進行半導體軍備競賽，以他的經驗來看，哪個國家比較有機會成功？張忠謀則點名日本與新加坡，其中以日本更為適合，「土地水電比較充裕，且整個日本工作文化也都很勤奮，日本成功機會比較高，新加坡也不錯，但地方太小、資源不夠。」

話題引起PTT網友熱烈討論，「沒水沒電沒人，就是台灣未來」、「重點：其他國家水電充裕」、「少子化，少這麼多奴的當然優勢不在」、「少子化導致沒有肝」、「台灣只怕少子化，沒新鮮的肝可用，台灣很容易被取代」、「台灣缺水缺電是想發展個屁。」

此外，很多人喊話，政府要聽張忠謀的話，同樣看好日本有機會在半導體製造上成功，「他的話要聽，已證明無數次了」、「他的話真的要聽，每次都應證」、「日本也很奴，謀哥點個讚」、「日本不缺水電，人又奴，未來晶圓優勢」、「高雄廠真的是被逼的，實際重心都在日本廠。」