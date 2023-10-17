大陸電動車市場正在快速成長，紐約時報中文網撰文分析，雖然大陸汽車品牌蔚來今年第二季虧損達60.56億元（人民幣，下同），等於賣一輛車虧25萬元，但大陸電動車仍持續崛起的2大關鍵原因，包括政府奧援以及在電動車電池方面居領先地位。

報導指出，大陸電動車產業不斷擴張，包括蔚來在內的車企都得到政府的大力支持，讓這些企業在承受虧損的同時還能保持成長。當2020年蔚來資金鏈幾乎斷裂，北京政府立即為其注資70億元獲得24.1%的股份，此外，一家國有銀行還主導一批貸款機構向其授信104億元。

報導提到，蔚來不畏虧損持續崛起，象徵著大陸在電動車創新和製造上的主導地位，亦凸顯大陸的這一產業對歐美傳統汽車巨頭的威脅。

值得關注的是，在歐美車企奮力追趕之際，大陸車企在電動汽車供應鏈的一個關鍵環節：電池技術上領先全世界，這些車企研發的新型電池大幅降低長途駕駛的成本，此外，大陸還主導了電動機生產，並引領了連接電池和電機的高效系統的設計。

瑞銀集團亞洲汽車業研究主管保羅·龔（音譯）預測，大陸汽車生產商到2020年代末，將占據全球汽車市場的三分之一，他預計的成長中，有相當一部分是由於大陸車廠在歐洲市場的市占，將從現在的3%增加到20%。他透露，在大陸激烈的競爭迫使每家車廠都在開發新技術。

報導提到，並不是所有大陸電動汽車公司都在虧損，像比亞迪在今年上半年利潤翻了兩番，達到109.5億元，而且比亞迪自己生產電池，是一個非常高效率的生產商。