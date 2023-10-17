怎樣的女人很難被追到手？《搜狐網》盤點分析十二星座，其中摩羯、獅子、水瓶女最難被追求、駕馭。摩羯的強大防備心、獅子的強烈自尊心、水瓶的獨立性，都讓男人追求難度拉高，男人不夠本事很難得到她們的認可，成就長久的感情關係。

▌摩羯座

摩羯座的女性很難被駕馭，因為她們堅強、獨立，有時她們在感情上有點遲頓，甚至沒有注意到有人喜歡她們。摩羯女對感情沒有太多的想像和追求，所以如果沒有遇到喜歡的男人，她們就會把重心放在工作上。摩羯女十分理性，防備心甚強，要進入一段感情非常困難。

▌獅子座

獅子座的女性比較難追求，因為普通男性無法吸引她們的眼球，吸引獅子女的男人必須非常優秀，否則就得某些方面表現突出，才能讓她們感覺很特別。另外，獅子女自尊心強，不尊重她們的男性是不會得到她們的認可。

▌水瓶座

水瓶座的女性非常看重感情，而能吸引她們關注的對象，大多是有性格、有才華的男人。水瓶女很難被吸引，即使被吸引了，也很難在內心產生強烈波動，尤其她們十分獨立，害怕談戀愛毀掉原有的生命空間，男人沒有高超的約會技巧，很難打開她們的心扉。