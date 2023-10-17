藍白合會前會14日登場，雙方未達共識，民眾黨總統參選人柯文哲更批，國民黨總統參選人侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出很難執行的「開放式民主初選」。而最近就有一份民調指出，對於若藍白合作，誰當總統候選人贏得2024的勝算較高？有66.18％的民眾認為「柯文哲」勝算較高，引發討論。

對此，根據《NOWnews》16日起針對「藍白啟動對話，請問你是否看好侯友宜柯文哲整合？」進行網路民調，截至16日晚間23時止，對於「請問你認為藍白應用怎樣的方式推出最強候選人？」有61.76％的民眾「支持民眾黨提出的全民調方式」，有20.59％的民眾「支持金溥聰提出的初選方式」，有14.71％的民眾「兩種方式都不適合，應再多討論」，有2.94％的民眾「不知道／沒意見」

而該份民調也調查了「請問你認為，若藍白合作，誰當總統候選人贏得2024的勝算較高？」結果顯示，有66.18％的民眾認為「柯文哲」勝算較高，有23.53％的民眾認為「侯友宜」勝算較高，有10.29％的民眾則認為「不知道／沒意見」。