國民黨政策會副執行長、台北市前副市長李永萍16日接受《中天新聞》訪問時指出，韓國瑜列為不分區立委第一名，這件事情是藍營內部很多人的心願，甚至是現在很多立委參選人的期望；至於假設藍白合破局，韓可能當國民黨總統參選人侯友宜的副手？李認為「有可能」。而近日就有一份最新的民調指出，對於李永萍的說法，有79％的網友表示「不期待」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》16日對於「台北市前副市長李永萍指出韓國瑜可能當國民黨總統參選人侯友宜的副手！你期待嗎？」進行網路民調，截至16日晚間23時止，已有3.5萬人參與投票，有79％的網友表示「不期待」、有21％的網友表示「期待」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「既然要這樣，怎麼不一開始就讓韓出來就好？」、「忍辱負重已經夠鬱卒了！韓粉真的受不了！」、「不要這樣吃韓豆腐了！」、「韓口才跟能力比侯強多了」、「希望韓國瑜擔任國民黨黨主席」、「韓口才跟能力比侯強多了」、「雖然我不是韓粉，但韓國瑜允許自己做這麼low的事嗎？」。