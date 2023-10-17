台灣癌症粗發生率超過每10萬人中的500人，令人聞癌色變，有不少癌友結束療程後仍擔心會復發而焦慮不安，反而易降低免疫力，衛福部嘉義醫院院長莊仁賓說，規律運動、多蔬果、正向思考，每天散步30分鐘有益身心健康，喚醒身體的抗癌能力，遠離焦慮。
莊仁賓是美國波士頓大學醫學院醫療營養學碩士、國立成功大學臨床醫學研究所癌症醫學博士，臨床上曾處理過許多大腸直腸癌、乳癌患者，他發現許多癌友治療結束後，經常在門診追蹤時對癌症復發感到不安和恐懼。
莊仁賓說，不論是一般人或癌友都要做好三高（高血壓、高血脂、高血糖）的風險管理，拒絕菸害，並減少暴露於有環境賀爾蒙的環境中。
還有，均衡飲食是保持免疫系統強大的關鍵，多攝取蔬菜、水果、優格、深海魚油和全穀物，避免高糖飲料、燒烤炸肉類和加工食品，可以提高免疫力，降低慢性發炎的風險。
搭配規律運動，越來越多國際研究確認規律運動能夠喚醒抗癌能力，降低癌症復發，每天30分鐘散步已被證實對健康有效益。
此外，積極喚醒抗癌潛能，抗癌能力指的是身體對抗惡性細胞的能力，保持積極心態及正向情緒，能提高抗癌能力，反之，焦慮和恐懼可能會削弱免疫系統，進一步增加癌症復發的風險。
嘉義醫院營養室主任林資淳也說，飲食烹調方式也很重要，蒸、煮、涼拌、快炒，比長時間燉煮、油炸來得好，適量食用優質蛋白質，搭配蔬菜、水果，每天喝2000CC以上水，促進體內新陳代謝。
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