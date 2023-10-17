藍白合會前會於14日首次登場，雙方對於產生在野最強候選人方式沒共識，民眾黨總統參選人柯文哲酸，侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出一個很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算。對此，前立委郭正亮16日就表示，「國民黨你也不要只想到總統合作，你區域立委真的需要民眾黨的票，萬一總統談不成，你起碼要先把立法院的合作先談妥，不然連國民黨的區域立委都會崩盤」，引發討論。

郭正亮16日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個棄保，國民黨有他的基本盤，柯文哲要衝不分區，所以是不可能棄保的，不管是哪個陣營這樣想，都太高估自己了，棄保都輸，你們兩個只要沒有合，就是奉送賴清德當選，有棄保的想法就是天方夜譚；如果真的是分道揚鑣，雙方都有死忠派會批評對方，所以就會留下一堆怨恨」。

郭正亮更提到，「國民黨你也不要只想到總統合作，你區域立委真的需要民眾黨的票，萬一總統談不成，你起碼要先把立法院的合作先談妥，比如說雙方要互相站台，立法院正、副院長要綁著選，不然連國民黨的區域立委都會崩盤，因為民眾黨在每一個縣市都至少有10％，你去看有多少候選人領先不到5％的」。

郭正亮最後更說，「這如果不是帶動一個藍白合大的氛圍，柯文哲幫你站台，訊號怎麼幫你釋放出去？有些人可能就不投票了，這可能性當然存在，不要只想著總統大選，然後忘記了整個盤，不要搞到最後連立委民進黨都過半，那就是歷史大罪人，這種東西不是開玩笑的」。