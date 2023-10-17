藍白合會前會於14日首次登場，雙方對於產生在野最強候選人方式沒共識，民眾黨總統參選人柯文哲酸，侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出一個很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算。對此，前立委沈富雄16日就表示，「柯文哲要的不是藍白合，柯文哲要的是藍白的淘汰賽，柯文哲的心目中也是想做老大，所以才有淘汰賽」，引發討論。

沈富雄16日在廣播節目《POP大國民》中表示，「藍白合本無一物，何來破局之說？」沈富雄直言，「柯文哲本來就不想藍白合，只是因為藍、白兩陣營的支持者，他們過半有這樣的期盼，而這樣的期盼就是，要這兩個人要在同一張選票上，也不計較誰正誰副，能贏就好，這個期盼是非常的高，而國民黨順應選民的期待，這個期待高到讓柯文哲沒辦法招架，只能每天見招拆招、應付」。

沈富雄更接著說，「但這個拆招有點詐，因為柯文哲要的不是藍白合，柯文哲要的是藍白的淘汰賽，他說民調輸的人退場，這講的夠白了；第二點他不要侯友宜，他心裡頭認為，柯、侯配不見得會贏，所以如果他贏，他不要侯友宜；他輸他不陪侯友宜，不管正、副、贏了、輸了，就是不跟目前藍的候選人搭成一隊，因為柯文哲的心目中也是想做老大，所以才有淘汰賽」。

沈富雄最後更說，「今天的藍白合是要配到非常自然，大家興高采烈，一旦有一方堅持民調、一方堅持初選，這個局就沒有了，這就是大家要拚了，現在這兩個人的民調是麻花，既然是麻花就不能投票也不能民調，因為誰也不服，所以就是沒有藍白合」。