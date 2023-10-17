桃園一名劉姓女子與楊男在去年（111年）7月離婚，劉女指控，2人婚姻關係未結束期間，卻被女兒發現，行車紀錄器影片有天大的秘密，發現楊男與呂女交往多時，並且多次出遊，還到汽車旅館開房間，甚至有購買潤滑劑的發票。

劉女指出，110年8月在呂女住處發現2人幽會，事後楊男雖有道歉並承諾分手，但110年10月底再度發現2人繼續約會。

劉女表示，因顧慮楊男父親當時患有重病，因而隱忍不想鬧大，直到後來楊父過世後，卻在去年7月14日至17日，又見2人明目張膽一同出遊，根本就無悔意。向2人請求應連帶賠償60萬元

楊男向法官坦承，110年4月10日發生過1次性行為，但否認有其他逾越一般分際的交往。且劉女110年8月2日已原諒過去發生的行為，雙方去年7月18日協議離婚時，更已約定雙方不得再追究先前因配偶關係所生一切民刑事責任。

楊男表示，雙方包含剩餘財產分配請求權、民事賠償請求權（包含侵害配偶權）、其他因離婚所生之損害請求權均拋棄，我也放棄行使剩餘財產分配請求權，用來賠償劉女因侵權行為而受到的損害。

楊男說，在婚姻存續期間僅與呂女發生一次性行為，其餘時間點，劉女並無可證明有嚴重侵害配偶權的事證，劉女請求損害賠償責任的精神撫慰金，請法官應以情節嚴重程度加以審酌，以10萬元為上限，始屬適當。

法官審酌，配偶之一方行為不誠實，與他人發生足以破壞夫妻共同生活之圓滿、安全及幸福之行為者，即為違反因婚姻關係之義務而對他方造成損害，該第三人與不誠實之配偶即為共同侵權行為人。

法官認，劉女請求賠償非財產上的損害60萬元，確屬過高，應以30萬元為適當。可上訴。