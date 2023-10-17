國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，前台北市副市長李永萍認為，柯文哲要的5次民調佔50％，全民投票佔50％，真的要談，大家要忍耐一點。李永萍直言，柯文哲是利用金溥聰社會形象不好，整天踩著金溥聰罵，如果是這樣，她建議國民黨考慮換一個形象好的、笑面佛型的人去跟柯文哲談！

國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，侯辦執行長金溥聰質疑民調可否呈現未來民意，因此主張「開放式初選」。

柯辦發言人陳智菡認為，金一再否定民調的信度、效度，那為何國民黨黨內總統初選還要以民調等方式綜合評比，質疑金的說法和邏輯顯然前後矛盾。

前台北市副市長李永萍16日在《少康戰情室》認為，柯文哲要的5次民調佔50％，全民投票佔50％，真的要談，大家要忍耐一點。

李永萍說，「我覺得」，柯文哲就是利用金溥聰社會形象不好，很多人討厭他，「我也不諱言」，國民黨內部的人也對金沒好話，所以柯就利用這一點，整天踩著金溥聰在那邊痛罵。

李永萍建議，如果這樣，真的，「我覺得」國民黨考慮換一個形象好的、笑面佛型的人去跟他談，每天被他這樣吃豆腐，有意思嗎？