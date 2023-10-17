以色列反擊哈瑪斯突襲，不但狂轟濫炸加薩走廊，還對當地實施「斷水、斷電、斷糧」的全面封鎖。如今以色列國防軍（IDF）發言人也聲稱，他們正在試圖摧毀哈瑪斯龐大複雜的地道網路「加薩地鐵」（GazaMetro）。但前立委郭正亮16日在《新聞大白話》節目強調，哈瑪斯地道長達500公里錯綜複雜，以色列若真要摧毀，會造成平民悽慘下場，恐會連動到歐美各國發生伊斯蘭恐怖主義，將迫使美國介入，讓以色列踢到鐵板。

郭正亮提到，以色列會踢到鐵板，大概只有兩種狀況，一個就是哈瑪斯這個地道，複雜到他難以想像！因為事實上越戰就是這樣，越共還有越南南部的民盟，那個地道總長度是2500公里！美國搞了4年，大概消滅了地道裡的4萬人，可是總共有8萬，所以美軍還是不斷地遭受到奇襲。

「這個地道是從北通到南，那哈瑪斯也可以跑到南部啊！那跑到南部你不是打不到了嗎？」郭正亮表示，因為加薩的地道有500公里，那一錠也是錯綜複雜，因為加薩的總長度只有41公里，所以這地道一定也是繞來繞去。所以搞不好哈瑪斯也是一樣，他一下跑到南部去，你就打不到了。

「然後等你鬆懈了，他又鑽出來打你一耙！」郭正亮指出，因為很近，事實上這樣走來走去，都不會超過20公里範圍。所以第一個就是，他真的就是在這個地方碰到障礙，因為軍事真的只能對軍事。可是問題是，他為什麼設定北部？因為加薩市在這裡，所以比較重要的建物都在這裡。以色列軍隊顯然就是要把建物全部摧毀！因為地道的入口都在建物裡面，所以他這個是非常悽慘的。

郭正亮強調，因為你去想一想，假如留下來的老人、婦女、小孩，他們就住在房子裡，他沒有地方去！所以你如果要炸、夷為平地，這些人一定會死亡，一定會是一個很慘的過程。那這個慘就會連動到國際上，廣義上的伊斯蘭恐怖主義，「你剛剛看這都只是收到威脅，到時候就跟你玩真的！」法國穆斯林就有840萬人，那德國？英國？還有北歐、比利時、荷蘭，「我認為到時候一定一大堆事件，搞不好連美國都有！」

郭正亮直言，這使得美國不得不介入，叫以色列要停止。大概只有這兩種邏輯，不然那些外交、道德譴責，「我認為都沒有用！」