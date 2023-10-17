藍白合首場幕僚會議14日登場，國民黨、民眾黨在產生在野最強候選人方式上暫無共識，藍營拋開放式設投開票所的「開放式民主初選」，白營則盼採對比式民調。一份最新民調指出，有47.6％的民眾「贊成」國民黨的提議。媒體人謝寒冰16日在《大新聞大爆卦》節目強調，國民黨接下來還有4場大造勢，希望11月4日前拉出侯友宜民調優勢，即使沒確定有利，只要對方陣營會怕就行，就可以叫牌，彼此協商的空間就更大。

「談判協商就是這樣子啊，這沒什麼不對，重點是他們真正的目的是什麼？真正的目的是要撐到11月初！」謝寒冰提到，14日當天晚上在幹嘛？板橋大造勢，韓國瑜、朱立倫、吳伯雄、馬英九、王金平，全部都來了，黨內大咖全到，那這個會不會帶動侯友宜的聲勢？會。

謝寒冰表示，然後接下來還有四場，一路做到11月4日，侯友宜陣營的冀望就是，經過這五場之後，他的聲勢一定會提升。本來兩個人呈現麻花式的糾纏，他希望就算不能一下大幅領先，至少拉到他開始有個幾趴的優勢存在，他希望拉到超過誤差範圍。一旦拉到這樣的狀況，他就跟你講：好啦！為了大局為重，我願意民調！民調還是有很多可談，民眾黨現在要求的是對比式民調，侯友宜這邊可以要求互比式民調，「雙方各自選對自己有利的嘛！」

主持人馬千惠說，這樣藍營要篤定到時民調會對自己有利？「其實不用！為什麼你知道嗎？只要對方會怕就行！本來就是這樣子嘛！」謝寒冰指出，這就跟showhand（攤牌）一樣，你怎麼知道我底牌是什麼？而且民調這種東西一定會有誤差值，當彼此誤差小到一定的範圍的時候，雙方都會怕！這時候就看誰膽子比較大。當你有showhand的權利的時候，這時候你就可以叫牌了，叫牌看對方怎麼接。

「如果雙方對民調都開始猶豫的時候，那彼此協商的空間就更大！」謝寒冰強調，國民黨現在是想要營造這樣的一個態勢，那柯P會有一些情緒性的語言，這很正常，你第一天認識他？他本來就是這樣講話。他說我讓給你選你也不會贏，事實上他講的是同一句話，侯友宜也可以這樣講：我讓你柯P你也不會贏！擺在眼前的事實就是，誰單獨出來誰掛！柯文哲單獨選會贏？「我知道很多民眾黨這樣認為，但我告訴你，你在作夢！」