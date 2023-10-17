美國總統拜登近日在接受知名新聞節目《60分鐘》專訪時，首度就以色列圍困加薩走廊一事表態，他稱以軍若全面佔領加薩將會是重大錯誤，但同時也表示，以色列的確須對哈瑪斯（Hamas）襲擊做出回應。前立委郭正亮16日在《新聞大白話》節目指出，美國從第一夫人吉兒、國務卿布林肯、財政部長、總檢察長、國土安全部長、國家情報總監、白宮幕僚長、科技部長等全是猶太裔，美國這麼高比例猶太官員，難怪都噤聲。

郭正亮質疑，從拜登接受《60分鐘》訪問的談話，就看到美國的三心兩意，因為《紐約時報》標題就直接講說「美國反對以色列佔領加薩」，可是事實上拜登不是這樣講的，拜登是說：我們不贊成以色列「全面」佔領加薩！《紐約時報》把「full scale」這個字眼刪掉了！

「拜登政府的高官，大概是有史以來猶太裔比例最高的！」郭正亮提到，拜登的夫人吉兒，就是猶太人；布林肯也是猶太人，他是國務卿；前副國務卿雪蔓，也是猶太人；負責政治事務的副國務卿紐蘭，也是猶太人；科學與科技政策部的部長蘭德，也是猶太人，晶片法案就是他弄的。

郭正亮指出，財政部長葉倫、總檢察長加蘭德、國土安全部長馬約爾卡斯、國家情報總監艾薇兒·海恩斯、白宮幕僚長齊恩特，都是猶太人。

「這很難想像！」郭正亮強調，我們知道猶太人是很聰明的民族，自己以前在耶魯大學的時候，有3分之1的學生是猶太人、3分之1的老師是猶太人，猶太人真的蠻優秀的，掌握金融界等很多領域，還有諾貝爾獎。猶太人人口只有0.3％，全世界拿到諾貝爾獎的猶太人有22％！

郭正亮直言，猶太人是真的很優秀，但是在美國的政府部門、行政部門，「有這麼多猶太裔，還真不多見！這麼集中啊，這就是拜登政府！」

「所以你去想一想？」郭正亮表示，所以美國現在一些主要負責安全事務，或者重要領域的高官，現在就不講話了！