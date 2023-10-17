蔡亘晏本人樂觀開朗、個性幽默可愛。（粘耿豪攝）

蔡亘晏本人樂觀開朗、個性幽默可愛。（粘耿豪攝）

蔡亘晏本人樂觀開朗、個性幽默可愛。（粘耿豪攝）

蔡亘晏身材纖細，身高164公分，體重才47公斤。（粘耿豪攝）

黃健瑋與蔡亘晏夫妻在《人選之人》也演一對夫妻。（Netflix提供，資料照）

黃健瑋與蔡亘晏夫妻在《人選之人》也演一對夫妻。（Netflix提供，資料照）

蔡亘晏（爆花）去年以《咒》入圍金馬獎女主角，今年再以《人選之人–造浪者》和同劇的賴佩霞、范瑞君、丁寧、陳妤一起角逐迷你劇集（電視電影）女配角獎，原本因該劇很被看好入圍的老公黃健瑋，則疑因捲入「＃MeToo」風波而與金鐘絕緣，她接受專訪時坦言為老公感到惋惜，「身邊很多朋友說很可惜，大家都很愛陳家競這角色」，至於黃健瑋本人是否為此失落？「他滿早就有預料，可能已有心理準備，但他調適得很好。生命中有更多值得的事要去進行、完成」。

蔡亘晏自謙表示，她在《人選之人》的戲分片段不是那麼重，只是點綴，所以入圍很意外，但也很開心可以在這麼短的篇幅裡被觀眾喜愛，「我與有榮焉，很謝謝編劇寫了這麼好的角色、君陽導演很會引導演員，也很謝謝陳家競（黃健瑋飾），沒有他就沒有芳婷，這兩個角色就是要互相、同時存在，才能讓對方變得這麼立體！」

她透露當初和黃健瑋花很多時間討論劇中夫妻關係，原本劇中夫妻關係最後是停留在原地，但他們修改了一些對白，讓它往成熟方向前進，包括增加了「這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要」這句關鍵台詞，「希望這部戲裡唯一的家庭線，能對整齣戲的進展是有幫助的，能好好把理念傳達出去」。

是否有安慰金鐘遺珠的老公？「我不是那種安慰型，只能搞笑給他看，例如傳哏圖給他，我們平常就會每天互傳好笑的哏圖，他可以很屁孩，也可同時跟你認真討論事情。因為真的在一起很久了，對方心裡在想什麼都知道，他是心裡很有愛的人，一路看著我辛苦走過來，他也很替我、替這部戲開心」。

很多人都覺得能娶到樂觀、正向又幽默可愛的她，是黃健瑋的福氣，蔡亘晏聽了也笑說：「是他的福氣沒錯！我們真的滿互補。他是比較謹慎，我是隨性的人，在表演上也是，我是非常依賴身體經驗、感官跟直覺的演員，他反而是會事前做非常多研究的人，好處是，不管私下討論或一起合作，他都可以提供給我一些我沒有想到對角色的想法，而我的存在，會讓他進入角色時更放鬆、適當提醒、彌補彼此的不足，當他想太多時，我的角色就是提醒他為什麼要想、你就去做，然後結果就出來了，我就是那種當事前準備功課都差不多了，就抱持船到橋頭自然直態度！」

她說兩人合作時也沒有摩擦，「身為演員，我們都是心態滿成熟的人，不會要求對方應該怎麼演，都很尊重彼此」，當初劇組詢問合作可能時，就擔心他們會不會排斥夫妻演夫妻，「有些人怕夫妻合作會吵架，但我們很OK啊，夫妻合作反而對這次演出很有幫助，因為那種夫妻之間因長時間相處才會有的時間感、真實感，如果是跟不熟的男演員合作，可能需要特別設計一些肢體互動才能讓觀眾感受到，但我們是真的夫妻相處，已經很信任對方，身體親密接觸或反應都變得很自然，不需要再特別設計，例如劇中最後一場他回來懺悔的戲，我們看著彼此哭了，他真的靠我很近，我心想他哭起來真的好醜，然後我就直覺把那句話講出來了，就扭轉了氣氛。在這麼嚴肅的時候，還能有一點點幽默感，一定是這人也有些特質是勾著你，我們就是可以很自然地丟接」。

蔡亘晏表示，其實他們夫妻倆對彼此的姿態都滿柔軟的，「後來發現，不管是生活、工作上，夫妻相處時能幽默相待、懂得自嘲，生活就會開心很多」，例如前陣子的風波，20出頭就嫁給黃健瑋的她也會偶爾吐槽揶揄對方：「誰叫你過去交這麼多女朋友呢！」

35歲的她，入行多年但過去大多以劇場演出為主，近兩年開始在影視市場能見度及知名度大幅提升，她說自己其實還在適應階段，因為一直以來都活得滿自在，剛開始的確有點不適應，最近才覺得比較舒服一點，「把自己的事情做好，這個世界要怎麼看你，就是別人的選擇」。

所以入圍金鐘獎後，對於得獎與否，她的反應很淡定，就算沒有得獎也不會因而否定自己，「我很樂天積極，沒得獎也會覺得自己很棒！」被問星光大道戰袍尺度，她也發揮平常愛講幹話本色開玩笑說：「就是不穿的路線啊！能露什麼都露出去！只穿襪子好了！」也沒打算帶幸運物，「去年出席金馬獎帶的是女兒的愛，我出門前她抱抱我、希望我可以得獎。後來沒得獎，女兒、老公、爸媽和公婆都表現得比我還失望，他們聚在一起看直播，後來就很失望，直接解散」，至於今年，她說老公黃健瑋剛好到國外工作，她爸媽會到場觀禮。