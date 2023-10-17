就在以色列準備進入加薩走廊清除哈馬斯，伊朗終於明確表達立場，聲稱以色列一旦進入加薩，伊朗將對以色列開闢第2戰場之外，同時可能聯合其周圍的什葉派民兵組織與親伊朗國家，組成一個圍剿以色列的聯盟。如此一來以色列軍事上將腹背受敵，外交上更加孤立，美國總統拜登支持以色列的同時背負著烏克蘭重擔進入總統大選，還得留意緊繃的台海情勢，整個世界形勢陷入嚴重驚惶與不安之中。

伊朗雖然否認是哈馬斯襲擊以色列的背後主導者，但已然表明將在以色列進入加薩時發動對以色列戰爭。伊朗的目標很明顯，即便在中國的斡旋下於今年3月與沙烏地阿拉伯簽訂了聯合聲明，並恢復沙、伊兩國的外交關係，但仍透過巴勒斯坦的哈馬斯突襲以色列來阻止以色列與沙烏地建交。國際政治專家指出，這是長年以來伊斯蘭教什葉派領袖伊朗與遜尼派領袖沙烏地爭奪伊斯蘭世界影響力與中東地緣政治新場景。

以色列的一場音樂會遭到哈馬斯攻擊造成數百人傷亡，許多以色列人失去至愛與親人，但國際上譴責哈馬斯的團體相對地少很多。（圖／路透）

到目前為止，伊朗的策略相當成功，但是對於中東情勢的發展，伊朗顯然也沒有十足的把握。哈馬斯屠殺以色列數百名以色列與其他國籍的無辜民眾，以色列不可能忍氣吞聲毫無作為，在應對以色列對哈馬斯的清剿行動時，伊朗必須聯合以色列周圍的什葉派組織共同把以色列逼出加薩，而撬動槓杆的施力點則是即將進行大選的美國。伊朗與大多數國家都估計，面對美國大選，拜登沒有能力在經濟衰退陰影籠罩之際，還能同時維持烏克蘭與以色列兩場戰爭。現在拜登要求以色列不要在加薩駐軍，顯然是想藉此避免戰事擴大。

以色列堅持要對哈馬斯屠殺進行報復，但國外也有猶太人反對轟炸加薩，這讓以色列對如何進行對哈馬斯的報復行動很難抉擇。圖為在美國白宮前抗議的以色列轟炸加薩的民眾。（圖／美聯社）

如果伊朗對以色列開闢第2戰場沒有成功壓制以色列，伊朗在中東的影響力勢必大跌，因此這場賭注伊朗也壓了很重的籌碼。除了哈馬斯之外，伊朗對以色列開戰還有其他幾個幫手，主要是幾個中東國家什葉派民兵組織。《華爾街日報》曾引述消息來源說，伊朗自8月以來與哈馬斯合作計劃侵犯以色列邊境，在貝魯特開了幾次會議，參加會議的應該就是伊朗計劃中的幫手，除了發動突襲的主角哈馬斯，還有黎巴嫩真主黨、伊拉克真主黨與敘利亞。這些國家與派別都分布在以色列的周圍。

圖為哈馬斯從加薩地區發射大量火箭攻擊以色列，造成數百人死亡，引來以色列轟炸加薩的報復行動。差別在於哈馬斯是偷襲，以色列事先通知加薩民眾撤離。（圖

其中黎巴嫩真主黨是1980年代兩伊戰爭（伊拉克vs.伊朗）期間由伊朗培植的勢力，每年接受伊朗數億美元經費援助，並提供武器、軍事與情報訓練，他們參與所有伊朗與外國衝突，包括對伊拉克、敘利亞、葉門與以色列。哈馬斯也是伊朗於1987年培植用來對抗阿拉法特（Yasser Arafat）領導的巴勒斯坦解放組織的武裝團體。至於敘利亞，在阿薩德政權倒台後，伊朗在敘利亞經營多達13個軍事基地，還有5個師的駐軍，屆時也會成為伊朗的戰友。此外，在內戰中的敘利亞靠近伊拉克邊境還有一支真主黨民兵旅，控制著伊朗、伊拉克與敘利亞間部隊與物資調動通道。這些都是伊朗可以調動來圍攻以色列的盟友。

在對加薩居民通報要求撤離後，以色列開始對加薩進行轟炸，準備清除哈馬斯根據地。（圖／美聯社）

美國斡旋《亞伯拉罕協議》拉攏伊斯蘭遜尼派政權掌握的阿拉伯國家，讓他們逐漸與以色列和解，最終引起什葉派的反彈。其實，從伊斯蘭世界領導權之爭來看，就算沒有以色列與巴勒斯坦衝突問題，中東也難有安寧之日。最後這片基督教與伊斯蘭教所稱「流淌著奶與蜜」的「應許之地」，卻無法免於大國操弄，擺脫不了戰火頻仍與顛沛流離的命運。