各國透過外交途徑努力防止以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭擴大成區域衝突之際，美國股市今天勁揚，4大指數全部收漲。

道瓊工業指數上漲314.25點或0.93%，收33984.54點。

標準普爾指數上揚45.85點或1.06%，收4373.63點。

那斯達克指數揚升160.75點或1.20%，收13567.98點。

費城半導體指數上揚49.54點或1.43%，收3502.51點。（譯者：陳彥鈞）1121017