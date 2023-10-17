林辰唏被問到與兒子Bio的相處，曾說Bio會關心她的穿著，反對她穿背心出門，「妳上衣還沒穿，妳要穿這樣出去喔？會不會太露了？」彷彿是把她當成女朋友。演藝圈也有不少被「兒管嚴」的媽媽，像阿翔老婆Grace出個門要先被三個小孩管，也算是種甜蜜的負擔。

侯佩岑曾說兒子對她的穿搭管很嚴，看到她穿露腿的衣服，就會不開心，曾問過她「妳今天去哪裡？把腿蓋起來這樣別人會看到」，甚至還會把露腿照刪掉。她苦笑說：「不知道他學誰的。」但言談中流露一股甜蜜的感覺，不過，雖然兒子管得嚴，侯佩岑卻很叛逆，管越多更要露。

侯佩岑一雙美腿曾被兒子禁止外露。（圖／取自侯佩岑臉書）

阿翔的老婆Grace日前和其他媽媽朋友南下高雄散心，三個小孩紛紛表達己見，先是兒子「布朗尼」要求她換長褲再出門「不准穿短褲，露肚子也不行」，接著小女兒「舒芙蕾」開始撒嬌：「媽媽妳出門，我想到就會想哭耶！」大女兒「小泡芙」除了抱著她狂親，還叮嚀媽媽如果被搭訕，要直接表達已婚且有3個小孩了，讓Grace聽了哭笑不得：「媽媽出門最難的是踏出門的那刻！」

鍾欣怡有次穿爆乳裝出門，下身的裙子還大露大腿根，女兒「小乖」看了就問她：「媽媽，妳會不會穿太露了？」甚至童言童語地說「大腿這邊要縫一下嗎」，似乎希望媽媽衣著保守一點，不過鍾欣怡也表示，有給女兒一個「交代」，像小乖說明是工作需要才會這樣穿，更搞笑反省「媽媽檢討中」。