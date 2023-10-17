接連幾天的操練，讓莎莎感到有些體力透支，趁空坐在一旁休息時還累到扶腰。（圖／本刊攝影組）

綜藝大哥徐乃麟10月7日帶著剛新婚大兒子徐新洋，與鍾欣愉（莎莎）一同在基隆錄影民視周6新節目《鬥陣大廟埕》，時報周刊CTWANT直擊三人接連幾天辛勞練習舞獅，年僅40歲的莎莎更是難耐悶熱的天氣，不僅滿頭大汗還不時流露出疲累的表情，而大莎莎兩輪的徐乃麟卻毫不顯累，高齡64歲卻是體格一級棒，身強體健宛如一條活龍。

徐新洋與徐乃麟舞龍舞獅一切都玩真的！（圖／本刊攝影組）

10月07日本刊直擊民視新節目《鬥陣大廟埕》在基隆哨船頭覺修宮錄影，中午11點46分，徐乃麟、徐新洋、莎莎終於完成排練，在悶熱的天氣之下三人皆是大汗淋漓，而莎莎更是累到低頭坐在凳子上，並用右手撐著腰，對於節目安排的大量體力活，似乎是感到有些吃不消。

徐乃麟雖然滿頭大汗但仍相當投入，徐新洋在一旁喘吁吁說不出話。（圖／本刊攝影組）

短暫休息後，錄影工作再度開始，徐新洋舞獅頭、徐乃麟舞獅尾進開場，接著由醒獅團的專業團員展現高難度動作，徐氏父子的獅子推到後方一隅，而莎莎則在另一邊的角落拿著獅頭。

徐乃麟對於自己體能相當自豪，還搞笑講出可以到基隆選市長的玩笑話。（圖／本刊攝影組）

11點56分舞獅演出結束，徐乃麟對著攝影機表示這4天的訓練行程相當辛苦，但很自豪至今仍未鐵腿、鐵手，不過話沒說話就有人大喊：「老當益壯。」而在眾人掌聲之中，徐乃麟一邊用手拭汗、一邊搞笑說出：「來基隆選市長。」隨即引來全場大笑。

徐乃麟邊開玩笑邊大笑出來，在他身旁所有的人也忍不出笑開懷。（圖／本刊攝影組）

錄影結束後，三位主持人在呂師父龍獅團團長呂美吉指導下，徐乃麟站在C位拿著鼓棒擺出打大鼓的架勢，兩旁則是分別拿著獅頭的大兒子徐新洋，與主持搭檔莎莎，留下珍貴的舞獅照。最後，徐乃麟、徐新洋、莎莎再度與長興呂師父龍獅團的全體成員合影留念，為這次的錄影行程畫下完美句點。