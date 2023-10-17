北市萬華鑽石大樓以性產業聞名，是不少老司機的朝聖地點，不過萬華分局日前帶著大批警力前往「清樓」，除逮捕開設應召站的43歲主嫌陳明傑、其23歲的阮姓女友外，同時將幹部等6人全數帶回。不過此次警方行動，卻意外扯出萬華兩間最大應召站業者互鬥內幕。

警方10月11日晚間出動89名警力，除鑽石大樓外，也在多個地點布局，帶回31名小姐，含27名外籍與4名台籍。外籍中有6人為失聯移工、14人為持觀光簽證入台實際卻從事賣淫活動，事後移民署經查證屬實後除將幾人收容外，將依規定全數遣返。

早在今年7月，警方曾在僅一街之隔的西昌街上「清」過一次，逐一針對三棟樓清剿，帶回20多名小姐與嫖客。據悉，在西昌街內經營應召站的為一名鍾姓男子，其與陳明傑為萬華區內的2大應召站業者，2人長期不睦，相互競爭，更爆發多次打架糾紛。鐘男眼看自己的事業遭警方抄掉，遂以自己為善良老百姓之名義，不斷檢舉陳明傑的應召站，更向議員陳情，指控警方執法不公，害他這個「合法商人」慘被抄家。

霹靂小組持破壞工具進門，但由於要破的門太多，使得霹靂小組人員一度撞到腿軟。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳明傑經營應召站事業後，不斷在鑽石大樓擴張事業版圖，儘管資金不足，但他以租房子當二房東的方式，一層一層慢慢將房子租下來，其中還向鐘男承租房屋，但鐘男自己的事業範圍以西昌街為主，2人井水不犯河水，互不越界倒也相安無事。

但隨著陳明傑事業規模的擴大，整棟鑽石大樓內約160間房，陳明傑一個人就吃下近60間房；再加上陳明傑透過自己23歲的阮姓越籍女友招募的小姐，個個貌美如花、身材姣好，每節15分鐘收費1500元至2000元，陳再從中抽700元的傭金，就算陳明傑以服務態度「差」而聞名，時常與上門消費的嫖客發生衝突，但高CP值仍讓不少嫖客趨之若鶩，曾有小姐單天接客15人，陳男每月收入至少上看百萬元台幣，獲益相當驚人。

而鐘男在西昌街的應召站小姐年齡層明顯偏高，因而主要客層年齡也偏高，鐘男見陳明傑生意如此火爆，也想將自己先前在鑽石大樓內出租的房屋收回來自己經營，卻被陳明傑拒絕，且陳明傑後來不僅不付房租給鐘男，也拒絕將房間歸還，雙方瞬間爆發衝突。鐘男眼看房間收不回來，實力也拚不過陳明傑，只好不斷向警方檢舉陳明傑開設應召站，陳明傑也不甘示弱地前往鐘男所經營的清茶館砸店示威，但到頭來誰都沒討到好處，雙雙慘被警方抄家。

警方逮捕陳明傑後，意外扯出陳明傑與西昌街另一名開設應召站的鍾姓男子為「擴張版圖」而互鬥競爭。（圖／翻攝畫面）

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