北市萬華鑽石大樓以性產業聞名，是不少老司機的朝聖地點，不過萬華分局日前掌握情資，帶著大批警力前往「清樓」，細數主嫌陳明傑的過往，其早年依附在華西街幫底下，直到羽翼豐滿後，對外自稱東三會會長，並逐步進駐鑽石大樓經營起賣淫事業，不過這也不是陳明傑第一次因情色事業和他人起衝突。

43歲的陳明傑綽號「阿足」，早年混跡在華西街幫，是萬華在地角頭成員，後續卻因故與華西街幫鬧不合轉而投靠「東三會」，並在時任大哥謝宗憲卸任後接任會長，旗下還有一間主要經營建築與廢棄物清運的「東三實業」。

陳明傑在2018年時，為與前輩施正聲爭奪阿公店生意，先用計將施誘騙至東三實業的地下室後，隨即將人銬住、戴上安全帽虐打，並要對方交出3000萬元，直到施男假意配合籌錢才得以逃出。事後，施正聲嚥不下這口氣，在2021年中秋連假期間持雙槍前往東三實業位在梧州街的據點開5槍示威，造成一名在門口烤肉的林姓男子睪丸中彈慘被送醫急救。

槍擊案發生後，陳明傑對外聲稱，施正聲此次前來開槍是隔壁角頭「頭北厝」教唆所為，因此再召集2、30名小弟浩浩蕩蕩前往西園路，對著正在烤肉的頭北厝幫眾痛毆，情勢瞬間升級成群體械鬥。警方獲報也火速成立專案小組，將陳明傑列為治平對象，發現其一度搭機前往澎湖逃逸，最終在新莊將人逮獲送辦。

陳明傑虐打施正聲後，對方持雙槍至東三實業開5槍洩憤，陳明傑卻再率領小弟前往頭北厝發起群毆，被列為治平對象遭逮捕。（圖／報系資料照）

陳明傑被逮後被判刑6月，得易科罰金，之後他眼見阿公店生意榮景不再，不僅無法靠著過往向店家收取保護費的方式運行，就連為避免警方查緝，轉以阿公店內的毛巾、冰塊、水果、瓜子等名義向店家收取費用，獲利同樣甚微，因而將目光轉向聲名遠播的「鑽石大樓」做起賣淫事業。

陳明傑透過租屋的方式，在短短幾年內陸續收下鑽石大樓內三分之一的房間，不斷擴大經營自己的情色王國，卻再度因生意問題與西昌街經營應召站的鍾姓男子發生衝突，雙方相互競爭互看不順眼，儘管陳明傑經營應召站的態度以「差」而聞名，底下看門小弟三不五時會和上門的嫖客發生衝突，暴打嫖客，但卻以底下優質漂亮的小姐聞名，一節15分鐘收費1500元至2000元，CP值高，不少嫖客趨之若鶩，每月營收百萬元起跳。

鍾男見陳明傑生意經營有成，欲將鑽石大樓內的房間收回「自己做」，卻遭到陳明傑拒絕，雙方互生嫌隙，鍾男則透過各種管道檢舉、陳情陳男開設應召站，如今兩人經營的應召站均被警方擊破，最終兩敗俱傷。

儘管警方不斷大力清掃萬華情色業，但因太有賺頭，總在一段時間沉寂後就「春風吹又生」。（圖／CTWANT資料照）

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