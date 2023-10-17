立委指控，成立至今已33年的「POP心理企業管理顧問有限公司」涉嫌販售高能量物品、心理治療課程詐騙4000萬元，多達30位學員指控課程涉及性騷擾、性霸凌、人格羞辱，導致身心受創，台北地檢署16日指揮大安警分局該機構8處地點，約談負責人呂秀金、黃振輝夫婦7人，全案朝詐欺、心理師法及個資法等罪嫌偵辦。其中呂秀金被移送北檢時，親友竟拿起毯子遮擋，不讓記者拍照，直到大安警分局偵查隊長薛博文大聲喝斥，親友才罷手。檢察官複訊後諭令呂秀金、黃振輝各以50萬元交保。

另講師郭瑞想、劉純2人各以30萬元交保、特助賴玉嬌、行政攝影黃懷正2人各交保15萬元、掛名身心靈企業管理顧問公司負責人黃懷之40萬元交保候傳。

立委王婉諭16日開記者會控稱，該機構負責人及旗下講師們均未有心理師專業，卻以「潛能心理學」名義開設心靈成長課程，該機構不僅誘騙學員繳交高額學費，還要求學員配戴高能量物品，粗估受害金額高達4000萬。

有女性被害人表示，機構在課程會要求學員畫自己的裸體圖，還必須輪流談「第一次性經驗」、「自慰」、或「被性侵被騷擾之經驗」，讓她感覺被性騷擾，還要求學員跟祖先道歉，她拒絕後卻被回應「你被鬼附身了」，甚至稱以要將附在身上的鬼打跑為由，讓其他學員毆打她的前胸後背，造成全身瘀青。

另有被害人說，課程教師會要求受過性侵害的女學員站出來，告訴女學員「性侵害會發生都是自己穿太顯眼」，機構負責人甚至要求工作人員陪同性侵受害者打電話給加害者道歉說「對不起，是我勾引你的」，另外還有「攝息」課程活動，讓學員張口呼氣40分鐘，造成許多學員身體抽搐、痙攣嘔吐。

被害人日前向大安分局報案，警方報請北檢指揮偵辦，檢警基於證據保全，16日在立委開記者會同時即搜索該機構並約談負責人夫婦、員工及幹部、講師共7人到案。