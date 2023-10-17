今年帶領馬林魚重返季後賽的華裔女總管伍佩琴（通稱Kim Ng）宣布離職，她與球團還有2024年雙向合約選項，馬林魚決定要留下她，但被她拒絕。馬林魚老闆施曼（Bruce Sherman）16日聲明：「雖然球團行使了球團選項請她回歸，Kim沒有同意她的選項。我們感謝Kim這段期間的貢獻，祝她未來一切順利。」

伍佩琴在2020年11月成為大聯盟首位東亞裔、北美四大職業運動聯盟首位女性總管。除了2020年疫情縮水球季，馬林魚從2003年摘冠之後，20年來只在今年打進季後賽，這也是伍佩琴上任時設定的目標，馬林魚本季以84勝77負搶下國聯外卡第2席，最後被費城人兩戰橫掃。

至於卸下總管職務的原因，伍佩琴在聲明裡提到，她上周與老闆施曼談論過重建棒球營運部門，但是雙方有歧見，所以她決定離去。「我由衷地感謝馬林魚大家庭以及南佛州的球迷們，今年球團往前邁進了一大步，我一定會想念這段與大家共處的時光。」

馬林魚前執行長吉特（Derek Jeter）也是因為不滿老闆施曼的建軍方向，去年開季前他表示「球隊的未來願景已和我5年前來到時不同」而掛冠離去。大聯盟官網指出，伍佩琴是年度最佳總管的熱門人選，她有機會以華裔女性的身分再添一筆歷史紀錄。