今天仍受東北季風影響，東半部有局部短暫雨，清晨最低溫在苗栗17.2度，創入秋新低；明天起至周五「秋老虎」發威，白天高溫達35度，清晨涼冷，日夜溫差相當大。周五至周日（20至22日）東北季風增強，北部及東半部有短暫雨，北台灣高溫驟降10度、剩下25度，整天偏涼。另外本周有新的熱帶擾動生成，有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天中層雲從南海移入，中南部雲量稍多，有零星飄雨機率，北部多雲時晴，宜花東偶有局部短暫雨。今各地氣溫：北部20至30度、中部20至31度、南部21至31度、東部19至29度。

最新模式模擬顯示，明天至周五白天中層太平洋高壓籠罩，為「秋老虎」型態，各地晴朗穩定，全台高溫升至35度左右，清晨輻射冷卻降至18度以下，日夜溫差很大；周五晚上至周日東北季風南下，北部、東半部轉雨，北台灣氣溫降。氣象局指出，周六白天北部高溫剩下約25度，跟前一天相比驟降10度，轉涼相當有感。

氣象粉專「林老師氣象站」指出，南海至菲島東方外海海域仍是一個大低壓帶，只要風場、水氣場及氣流場配合，就有熱帶擾動生成機會。今晨美國數值模式模擬顯示，本周在南海海域擾動生成訊號明顯，美國已定義為99W，有發展成熱帶性低氣壓或颱風的潛勢；後續往海南島附近移動的機率最大，評估對台灣沒有直接影響。