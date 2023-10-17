巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，引來以色列空襲報復後，德國各地掀起反猶浪潮，警方下令禁止支持巴勒斯坦的示威，並派大批警力驅散示威人群。

柏林市中心的波茲坦廣場（Potsdamer Platz）15日突然從四面八方湧進上千人，讓現場數百名警察措手不及。

示威人士手中揮舞巴勒斯坦旗幟，情緒激動高喊「哈瑪斯是人民的運動」、「不要放下武器」、「讓我們的血和靈魂為艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque，位於耶路撒冷的伊斯蘭聖地）犧牲」、「自由巴勒斯坦」等口號。

在警方多次透過擴音器要求群眾離開未果後，警察衝進人群，成功驅散示威者，共逮捕153人。

過去一週，柏林警方已多次以可能出現反猶、極端、頌揚暴力口號為由，禁止支持巴勒斯坦的示威。

柏林邦內政廳長瑪茲（Martin Matz）說，當前的不幸由哈瑪斯造成，必須阻止哈瑪斯的仇恨繼續散播。

穆斯林人口眾多的大城市包括法蘭克福、漢堡、慕尼黑也紛紛宣布禁止支持巴勒斯坦的示威。

漢堡警方說，為避免危及公共安全，只要示威訴求與支持哈瑪斯、或哈瑪斯攻擊以色列有關都禁，例如原訂17日在市政廳前廣場舉行的支持巴勒斯坦示威。

慕尼黑市長萊特（Dieter Reiter）表示，無法容忍公開慶祝對以色列的攻擊，政府必須以堅定態度阻止反猶情緒擴大。

針對哈瑪斯對以色列的攻擊和屠殺，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）12日在國會演說時強調，德國檢警機關將嚴厲執法，懲罰任何歌頌哈瑪斯罪行、甚至支持哈瑪斯的行為。