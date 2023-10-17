巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）日前突對以色列發動大規模偷襲，引來以軍的大規模報復空襲，並揚言進攻哈瑪斯據點加薩走廊。對此，國民黨前立委蔡正元指出，這次的戰爭不只讓以色列與沙烏地阿拉伯關係的正常化產生問題，還讓「美國版本的一帶一路」，也跟著流產了。

蔡正元今（17）日凌晨在臉書發文表示，所謂的「美版一帶一路」，指的是「印度-歐洲-中東 三方經濟走廊」，其路線是從印度第1大城孟買出發，走海路到阿聯酋的杜拜，再從杜拜走鐵路經過沙烏地阿拉伯首都利雅德，到以色列北部城市海法，最後經海路到希臘首都雅典的比雷埃夫斯港。

蔡正元指出，「印度-歐洲-中東 三方經濟走廊」是美國模仿一帶一路的產物，只是規模小很多，它的目的是要使印度和歐洲，以色列和沙烏地阿拉伯連結，以弱化蘇伊士運河。但現在，因以巴戰爭的爆發，以色列和沙烏地阿拉伯的建交產生問題，它本身也進入戰爭狀態，「這個美國的一帶一路，尚未有影子就流產了」。