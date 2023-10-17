日本是不少人出國首選，一名男子近日到日本九州旅行，回台灣後對當地的環境、空氣、市容等念念不忘，問「 有人從日本旅遊回來後也會有失落感嗎？」貼文讓多數網友產生共鳴，批評台灣空氣品質差、市容髒亂，直呼「回鬼島會水土不服」。

原PO昨（16）日於PTT八卦板指出，近日去日本九州從北玩到南，回台灣後仍懷念日本舒適的空氣、當地人的禮貌、安靜的地鐵、寬敞的人行道、整潔的市容。他說，旅程接近尾聲時，有種失落感，問其他人是否也有相同感受，

貼文上線，多數網友都有相同感覺，「每次去每次回鬼島都是如此，回鬼島後還會水土不服幾天」、「空氣品質真的差異很大」、「回台從開機艙門就一股熱悶臭風襲來」、「真的會不想回來」、「聞到桃園機場那個臭臭的味道就知道回台灣了」、「從文明乾淨發達國家回到落後髒亂國家」、「回來後對吵雜的機車聲、環境音跟各種味道混雜會很不適應」、「真的就是回到低端的地方，失落+1」。

也有少部分人持反意見，「你怎能不愛你自己國家」、「哪有那麽誇張，你只是不願面對工作吧」、「會覺得日本乾淨美好，但我還是比較愛台灣」。