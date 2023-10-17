以楊萬里的歷史文學政治地位為核心，建立起楊萬里詩畫小鎮做為當地的文旅景點。（吳泓勳攝）

吉安「中國進士文化園」是大陸目前唯一以「進士」為主題 的文化遊園。（吳泓勳攝）

「中國進士文化園」也收藏不少古物或仿古物品，像是清朝年間的科舉皇榜。（吳泓勳攝）

古稱廬陵的江西省吉安市，在歷經各朝代的濃厚文風文化下，也出過不少知名人士，並成為如今打造文風旅遊的吸睛點。像是位於吉安市轄下的吉水縣黃橋鎮塘村，就是南宋著名詩人楊萬里的故里，如今包含與後人合作，也打造出楊萬里詩畫小鎮等文旅景點。

據了解，楊萬里詩畫小鎮 以「誠齋故里詩畫萬里」為主題IP，圍繞楊萬里詩詞的核心主題，按「一心三園「的規劃設計，包含像是南溪園（詩詞園）、誠齋園（楊萬里故居建築群）、楊萬里陵園等，再融合萬里詩詞演繹地、廬陵文化傳承地、輕氧旅行目的地為一體。

例如就引用楊萬里的名詩《小池》中的「泉眼無聲惜細流，樹陰照水愛晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭。」，以此打造出一踭荷花景，重現詩中景色。

此外，由於吉安歷史上文風鼎盛，歷代以來更造就出進士近3000名、出過22位宰相。也因此，當地也打造吉安「中國進士文化園」，是大陸目前國內唯一以「進士」為主題 的文化遊園。

整個園區結合廬陵文化地域特色，空間佈局以進士博物館為核心，結合藏書樓、狀元閣、進士廣場、亭台廊軒等元素。除了可以一覽中國歷史上科舉制度的誕生、各朝演變甚至到晚清取消之後對近代甚至外國的影響，也收藏許多古物，像是清代公告的皇榜與圖像雕塑等，還有趣味互動如著狀元袍、喝狀元茶等系列科舉文化體驗。