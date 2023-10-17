24歲女星項婕如2018年主演電影《有五個姊姊的我註定要單身了啊！》出道，之後陸續接演多部戲劇，2022年獲選為第24屆台北電影節「非常新人」獎項，演技深受好評。不過，項婕近日卻爆出因不滿化妝師背後說她壞話，一時情緒失控動手打人，對方驗傷差點提告。

8月底項婕如在社群po低潮文，自曝全身長了蕁麻疹，還因為焦慮抓頭皮，導致好幾個地方長不出頭髮，也曾多次進出醫院打點滴，加上工作夥伴的離開、經濟壓力等因素都讓她喘不過氣，更在社群平台寫下低潮字句：「我無法不去正視自己的健康一天天在崩坍，不論是心靈還是肉體，失眠躺在床上焦慮的時刻占據每個夜晚，我真的好累。」

據《鏡週刊》報導，項婕如身心壓力很大，一時衝動和合作的化妝師起衝突，把對方打傷，對方去驗傷想提告，後來項婕如誠心道歉，也就不了了之。

事實上，項婕如《有五個姊姊的我註定要單身了啊！》出道，之後陸續接演多部戲劇，2022年獲選為第24屆台北電影節「非常新人」，是今年大熱片《疫起》女主角，她也在電視劇《親愛壞蛋》中，演隋棠遭霸凌的女兒，最近上映的電影 《查無此心》與張鈞甯、阮經天一起飆戲，張鈞甯受訪時也誇讚她：「我在她這年紀我還不知道表演是怎麼回事，但她都很在狀況內，也很有自己的想法，真的很棒。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。