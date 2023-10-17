《美麗島董事長》吳子嘉近日自爆，有傳言說柯文哲「藍白合」比民調時，會將《美麗島電子報》排除在外。他昨（16）日更在節目《關鍵時刻》加碼爆料，怒轟柯文哲就是「挾私怨報仇」。然而柯文哲的支持者卻炸鍋，在該節目留言區炎上！

《關鍵時刻》主持人劉寶傑表示，先聲明自己最相信美麗島電子報民調，但透露柯文哲講說「我要先做1個民調，找5家，但是不要美麗島電子報」。對此，吳子嘉回應，這是叫挾私怨報仇，當美麗島民調高的時候，柯文哲就相信；當民調低的時候，柯就不信。

劉寶傑接著提到，美麗島民調是第一個做柯文哲由老三變老二的，那個時候柯說民調很準；現在美麗島把柯從老二變老三，「這個民調就變得不可以相信了」。吳子嘉稱，「現在變成柯文哲仇恨《美麗島民調》」。

吳子嘉進一步指出，所有的駐外單位跟國外的主要媒體參考台灣有關2024選舉的民調，唯一一家就是美麗島，我們某種程度代表台灣民調界的光榮，柯文哲不能決定我們國家的光榮感。

然而吳子嘉的說法，卻點燃柯粉的怒火，紛紛留言「美麗島只用全室內電話民調，現在誰還只用室內電話？其他家民調柯文哲還是在第二。反正唯一支持柯文哲」、「什麼年代了還在純市話民調」、「吳子嘉你心裡有數」、「吳董，挾私怨是你」。不過也有人持不同看法，稱「老柯就是變臉專家，沒風度」、「吳董，你得罪全網路ID最多的政黨」。