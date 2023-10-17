納豆前女友林千又8年前因嗆店員薪水「22K」引發軒然大波，兩人分手後，林千又一度傳出與富商走得近，昨(16日)更被爆代購精品回台被扣在海關，林千又情急之下只好找已婚的緋聞男友賴先生求救。對此，她稍早回應媒體被扣在海關的東西是賴先生買給家人的，跟她沒關係，更表示兩人沒交往，她為躲賴先生逃回美國，而賴先生自曝8月已經離婚。

林千又過去曾與納豆公開交往，但因22K事件導致戀情僅維持一年多就告吹。昨周刊爆料，林千又疑似代購回國時，因為未申報被卡關，只好找賴先生求助，然而她接受《ETtoday星光雲》否認此事，先澄清被卡關的貨品是賴先生買給親人的禮物，總值非報導所稱400多萬，而是200萬。

至於她與已婚的賴先生是否是交往關係？林千又透露賴先生自己表示8月時已經恢復單身離婚，且還分給前妻上億財產，但她沒有與賴先生交往念頭，之前就再次跟賴先生重申「不要跟已婚男人在一起」，更表示為了躲賴先生的追求討到美國去，否認兩人曖昧。

林千又受訪強調沒有任何金主，自己就是自己的金主，本月初她出席記者會，自曝轉行當直播主賺了不少錢，現在每月營收百萬元，「一個月直播1次，每次5小時，一個晚上營業額大概是500萬」，她承認已經淡出演藝圈，「沒有跟演藝圈的任何人聯絡，我現在都靠自己賺錢，想去哪、買什麼都靠自己最踏實」。