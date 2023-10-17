桃園市一名男子阿周（化名）與王姓男大生同為高中好友，曉雲（化名）則為阿周交往兩個月的女友。2020年，三人夜唱酒醉後，返回王男住處借宿一晚，未料阿周夜醒朦朧時，意外直擊好友王男性侵曉雲，但身為男友的他卻全程裝睡，對於女友的求救視若無睹。桃園地院審理時，認定王男犯行屬實，依犯乘機猥褻罪、強制性交未遂2罪併處2年6月徒刑。可上訴。

根據判決書，阿周與王姓男大生自高中時期即為好朋友。2020年9月23日，阿周、王男與曉雲凌晨時一同在KTV飲酒唱歌，並於清晨6時分搭乘計程車返回王男租屋處，準備臨時借宿一晚。

於車上時，阿周牽著曉雲的手、人坐後座中間位置，王男則坐他右邊，並將右手放在他手上。期間，王男見阿周低頭閉眼，以為他酒醉睡著，又看曉雲醉得不省人事，竟趁機將鹹豬手伸向曉雲胸部，撫摸2次猥褻得逞。阿周雖然察覺異樣，當下也大感驚嚇，但考量同王男認識已久、友情深厚，而曉雲則僅交往不久，因此並未出聲阻止。

一行人下車抵達王男租屋處後，阿周和曉雲打地鋪共睡一處，王男則睡床上。趁著眾人熟睡之際，王男竟色心大起，下床胯坐在曉雲身上，再利用身體優勢強壓對方反抗，再撕衣舔吻、強行猥褻，甚至還準備指侵。

身為男友的阿周全程直擊二人動靜，卻始終默不作聲，直至看見曉雲胸部裸露在外，這才假意翻身並朝曉雲方向伸出手且發出聲響。王男因此受驚嚇，鬆手轉而拉住自己之褲子，曉雲則趁隙躲進阿周懷中，小聲呼喊「救命」。然而阿周卻未有下一步動靜，王男竟又當他面將曉雲拉回繼續強壓，幸曉雲奮力抵抗掙脫魔抓，哭著逃離房間尋求其他室友的幫助。

阿周隨後出現於眾人視線時，稱「我是在裝睡，想看曉雲是否自願和他（王男）發生關係」。曉雲因不被任何人信任，也無人願意協助報警，自覺委屈並衝到對面房間將門反鎖，還準備往窗外跳。其他室友見狀，拿鑰匙開門後加以安撫，同時報警處理。

桃園地院審理時，王男否認犯行，已記不清案發經過，其辯護律師也強調本案僅有阿周單一證述，別無其他證據佐證，且王男主觀上也可能誤認曉雲同意。

桃園地院經審理，依據其他室友供稱，指王男於KTV已伸手摟住曉雲肩膀，當時眾人還曾為曉雲解圍，其他證人為王男同系同學，與阿周和曉雲並不熟悉，並無誣陷王男動機，因此判定王男犯行屬實，最終依乘機猥褻罪、強制性交未遂2罪，合併處2年6月徒刑。可上訴。

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