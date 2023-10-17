以色列與哈瑪斯衝突可能升級為區域戰爭

儘管以色列告訴加薩北部的巴勒斯坦人，要向南撤離，但卻不斷轟炸加薩走廊南部。

綜合外電報導，伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）周一（16日）警告，由於以軍持續轟炸加薩，接下來幾小時內，相關區域親伊朗組織預計將對以色列採先發制人行動。他說，以色列正在空襲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas），預料很快就會發動地面攻擊，但他們不會容許以色列在加薩走廊採取這類行動而不承受後果。

艾密拉多拉安告訴伊朗國營電視台，「抵抗陣線能對以色列發動長期戰爭，而在接下來幾個小時內，我們可望看到抵抗陣線採取先發制人的行動」。他並強調，要是以色列不立即停止在加薩的罪行，將會開闢新戰線。

另一方面，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）周一說，解決以色列和哈瑪斯衝突，達成政治解決方案的時間已經不多了，他並警告「戰爭和衝突範圍有可能擴大」。

以色列沿著加薩邊境部署了成千上萬部隊，坦克和武器，預料很快就會展開地面攻擊加薩行動。