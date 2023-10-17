華擎電競產品線「PHANTOM GAMING幻影電競」帶來全新產品概念及命名方式，重塑品牌形象，高階主機板Z790 Nova WiFi，打造絕佳電競體驗。連同Z790 Riptide WiFi及Z790 Lightning WiFi， 一舉滿足高階、主流、入門等市場需求。

Z790 Nova WiFi及Z790 Riptide WiFi率先採用Intel WiFi 7無線技術，帶來更高速且更低延遲的傳輸效能，提升VR/AR應用、影片串流、雲端遊戲服務等應用體驗，而入門型號Z790 Lightning WiFi越級採用Killer 2.5Gbps LAN及Killer WiFi 6E無線網路, 打造流暢連線快感，呼應「啟動新次元Link The Future」系列主軸。

3款電競主機板完美支援Intel 14代處理器，在VRM設計及PCB用料導入超水準規格，Z790 Nova WiFi搭載20+1+1相SPS Dr.MOS供電設計及8層2OZ銅箔的伺服器等級低損耗PCB，領先業界搭載20K長效電容，大幅強化超頻性能與耐用性。受惠於大幅升級的PCB用料及設計，Z790 Nova WiFi與Z790 Riptide WiFi支援高達8000MHz，Z790 Lightning WiFi支援7600MHz，DDR5記憶體效能明顯有所提升。

華擎獨家開發 Toolless Multi-Layer M.2 Heatsink的全新散熱器設計，其快拆式機構令安裝M.2 SSD與散熱器的步驟變得簡單且高效，且加厚款設計有效解決Gen5 SSD的高溫通病，為玩家提供兼具散熱效能與操作便利性的解決方案。