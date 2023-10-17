陳建仁致詞時表示，政府有保護國人生命財產及國家安全的重任，而化學物質管理涉及13個部會，相關議題十分廣泛龐雜，需要各部會協力合作，請各部會務必借鏡歷史，避免重要的化學物質因管理不善而對社會產生危害。

陳建仁指出，化學物質（品）種類繁多、特性多元，且依運作場域或目的用途，涉及多個部會權責與法規，各部會雖已建立危險化學物品之合作管理機制，如化學物質資訊服務平台（化學雲），但日前仍發生屏東明揚工廠大火的不幸事件。

針對各工廠存放化學物質申報制度精進措施，陳建仁表示，已請政委吳澤成及張子敬召開相關會議，包括易燃、易爆化學物質的安全管理、落實稽查找出問題，或執法、救災人員與業者對化學物質危害特性辨識，以及專業人力訓練考核等方面持續加強精進。

陳建仁指出，目前執行方式仍著重政府管制與強化業者遵循法令規範，請各部會依委員所提建議，持續精進「盤」（列管高危害性物質）、「管」（訂定精進管理指引資訊統整應用）、「查」（高風險場域之現場查檢）、「練」（平時訓練、災時應變）四大面向管理機制。

陳建仁強調，台灣的產業型態多元、運作化學物質品項繁多，必須應用先進科技做法來進行管理。因此，無論是各部會的登記、申報及管制，或目前已建置的化學雲，皆須注意資訊的正確性、即時性及可近性，讓使用者能在第一時間順利獲取資訊。