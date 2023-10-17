休士頓太空人應該要開始擔心了，遊騎兵在美聯冠軍賽G2打爆了太空人左投瓦德茲（Framber Valdez），以5比4驚險取得2連勝。接下來3場比賽要移師阿靈頓，遊騎兵有機會在主場關門拿下太空人。遊騎兵同時達成季後賽7連勝，再1勝就可追平2014年皇家締造的歷史紀錄，當年皇家8連勝直闖世界大賽，現在因為外卡三戰兩勝，遊騎兵必須贏9場才能打到世界大賽。

太空人開賽就陷入混亂，瓦德茲被連續敲安又暴傳丟掉第1分，遊騎兵接著又是連續安打追加分數，總計首局4分奠定勝基，海因（Jonah Heim）第3局陽春炮攻下第5分。瓦德茲2.2局狼狽退場。

遊騎兵王牌艾沃迪（Nathan Eovaldi）也投得不輕鬆，第3局先挨了猛將阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的陽春炮，第4局又被布瑞格曼（Alex Bregman）追加1轟。第5局太空人攻佔無人出局滿壘，此時艾沃迪奮起神威，接連三振掉迪亞茲（Yainer Diaz）、艾爾圖維（Jose Altuve），再讓布瑞格曼內滾出局，奇蹟般全身而退。勇猛的阿瓦瑞茲第8局再來一轟（雙響炮），挨轟的是中繼左投查普曼（Aroldis Chapman），無奈壘上無人，太空人終場仍以1分飲恨。

第3戰雖然是遊騎兵主場，不過兩隊都在德州，球迷只是換個地方看比賽而已，遊騎兵將派出大投手薛爾瑟（Max Scherzer）先發。